Rusi v NHL a vojna na Ukrajine? Bettman chápe zložitú situáciu hráčov, iní volajú po sankciách

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Zatiaľ čo takmer vo všetkých športových odvetviach majú Rusí zakázané zúčastňovať sa súťaží alebo musia splniť isté požiadavky, v zámorskej NHL nič také neplatí.Najprestížnejšia hokejová liga na svete nijakým spôsobom neobmedzila ruských hráčov po vojenskej invázii Vladimíra Putina na Ukrajinu na konci februára. Mnohí z nich patria medzi lídrov svojich tímov aj v tohtoročnom play-off.Vedúci predstaviteľ profiligy Gary Bettman to považuje za správne, no niektorí odborníci toto rozhodnutie kritizujú."V tejto veľmi náročnej situácii robíme všetko, čo sa dá. Naši hráči hrajú za tímy NHL a nezáleží na tom, odkiaľ pochádzajú. Momentálne to majú veľmi ťažké. Chápeme, že oni aj ich rodiny sa dostali do zložitej situácie. Rozhodne sa nesnažíme pred tým skrývať. Ľudia ich výkony oslavujú, napríklad Ovečkinovo naháňanie streleckého rekordu. Oslavujeme ich úspechy, lebo hrajú v NHL za svoje kluby a pre fanúšikov," povedal Bettman, dlhoročný komisár NHL.V základnej časti sezóny 2021/2022 hralo 56 Rusov, teda asi päť percent všetkých hráčov. Do bojov o Stanleyho pohár ich zasiahlo 29, čo predstavuje necelých osem percent. Ruskí hráči strelili v play-off 41 gólov (8,3 %) a brankári z tejto krajiny vychytali 21 zo 71 triumfov."Je to problém a jeho riešenie nie je jednoduché. Najľahšie je nepotrestať nikoho alebo potrestať každého. Všetko medzi tým je šedá zóna. Občania krajín, ktoré sa zúčastňujú vojenského konfliktu, by však nemali byť súčasťou športu. Ten je totiž oslavou ľudského ducha a nie prostriedkom na nepriame podporovanie vojny," myslí si Stefan Szymanski, profesor športového manažmentu na Michiganskej univerzite.Súhlasí s ním Brendan Dwyer, riaditeľ výskumu v Športovom centre na Univerzite Virginia Commonwealth v americkom Richmonde: "Putin oslavuje hokejistov viac ako futbalistov alebo tenistov, šport je pre jeho režim veľmi dôležitý. Má to korene v komunizme a v časoch Sovietskeho zväzu, keď bol šport prostriedkom na demonštráciu sily na medzinárodnej scéne, predovšetkým hokej."Ruskí hokejisti v NHL sa k invázii Ruska na Ukrajinu postavili rôzne. Spomenutý Alexander Ovečkin z tímu Washington Capitals bol veľkým podporovateľom Putina , no aj on uverejnil výzvu na mier.Obranca Nikita Zadorov Calgary Flames napísal na sociálnych sieťach odkaz "Nie vojne", útočník Andrej Svečnikov Caroliny Hurricanes nazval konflikt "náročnou situáciou".Niekdajší úspešný brankár Dominik Hašek od začiatku požadoval, aby NHL zrušila Rusom zmluvy, lebo vraj robia reklamu svojej krajine a tým schvaľujú vojnu.Napríklad útočník Jevgenij Malkin Pittsburghu Penguins sa sústredí len na hokej: "Keď hráte, na nič iné nemyslíte. Najlepšie je ísť na ľad a robiť to, čo robíte celý život."Najväčšiu pozornosť z ruských hráčov v NHL púta momentálne brankár Igor Šesťorkin z tímu New York Rangers , ktorý podáva skvelé výkony. Fanúšikovia v Madison Square Garden v domácich zápasoch "jazdcov" často skandujú jeho meno.Svojmu tímu výrazne pomohol k postupu do semifinále Východnej konferencie cez Pittsburgh, ktorý viedol v sérii už 3:1 na zápasy.V sérii proti Caroline prehrávali Rangers 0:2 a 2:3 na zápasy, no aj vďaka Šesťorkinovi budú môcť v pondelkovom siedmom dueli postúpiť do konferenčného finále proti Tampe Bay Lightning Medzi lídrov "bleskov" patria ďalší Rusi - brankár Andrej Vasilevskij a útočník Nikita Kučerov