Slovenskí futbalisti sa pripravujú na zápasy Ligy národov, z Tarkovičovej nominácie vypadol Hancko

Bielorusko bude najťažší súper

Dve výhry z desiatich zápasov



Liga národov 2022/2023



nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie



Brankári: Marek Rodák, František Plach, Dominik Takáč



Obrancovia: Peter Pekarík, Martin Koscelník, Juraj Chvátal, Ľubomír Šatka, Martin Valjent, Milan Škriniar, Norbert Gyömbér, Vernon de Marco



Stredopoliari: Patrik Hrošovský, Stanislav Lobotka, Juraj Kucka, Christián Herc, Matúš Bero, Ondrej Duda, Albert Rusnák, Tomáš Suslov



Útočníci: Ivan Schranz, Vladimír Weiss ml., Lukáš Haraslín, Martin Regáli, Ladislav Almási, Róbert Boženík



30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou zraz pred štyrmi júnovými zápasmi 3. skupiny C-divízie Ligy národov 2022/2023.Chýbali na ňom stredopoliari Matúš Bero Albertom Rusnákom a obranca Dávid Hancko , ktorý sa ospravedlnil z rodinných dôvodov a už nefiguruje v nominácii na piatkové stretnutie proti Bielorusku v srbskom Novom Sade.Slováci o tri dni neskôr v Trnave privítajú výber Kazachstanu, na 10. júna majú naplánovaný duel v Baku proti domácemu Azerbajdžanu a o ďalšie tri dni v Nur-Sultane zápas proti domácim Kazachom.Slovenskí futbalisti nastúpia najskôr proti Bielorusom, ktorým v ostatnom vzájomnom súboji podľahli v Žiline 0:1. Bolo to v októbri 2015 v kvalifikačnom zápase o postup na ME 2016."Považujem ho za najťažšieho súpera, je silný kondične a schopný kombinačne. Máme s ním skúsenosť z minulosti, keď sme s ním doma prehrali. Vieme, že v bieloruskej nominácii sú aj nové mená, ale to je záležitosť druhej strany, k tomu sa ja vyjadrovať nebudem, zaoberám sa našou reprezentáciou,“ povedal tréner reprezentácie Štefan Tarkovič , citoval ho oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Podľa neho nebude ani jeden zo štvorice duelov jednoduchý, aj keď Slovensko v nich bude papierovým favoritom: „Ani jedno z mužstiev v skupine nie je také slabé, aby sme si mohli myslieť, že zápas s ním bude ľahký."Slovenskej reprezentácii sa v Lige národov doposiaľ veľmi nedarilo a aj preto zostúpila až do C-divízie.„Z desiatich odohraných zápasov vo dvoch absolvovaných edíciách sme vyhrali len dva. Reálne, pre fanúšikov súperi nie sú až takí atraktívni, ale impulz pre nich musí ísť z ihriska," myslí si Tarkovič, ktorý si však nepripúšťa nič iné ako návrat do vyššej kategórie: „Sme favoritom skupiny, budú to štyri náročné duely a náš cieľ je nemenný - vrátiť sa o poschodie vyššie.“