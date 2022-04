Rusi vraj z mora odpálenými strelami Kalibr zničili na Ukrajine systémy S-300

Slovensko správy poprelo

Útoky na tri rôzne lokality

11.4.2022 - Ruská armáda v pondelok vyhlásila, že zničila dodávku systémov protivzdušnej obrany poskytnutú Západom.Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov povedal, že z mora odpálenými strelami Kalibr s plochou dráhou letu zničili štyri odpaľovacie zariadenia protivzdušnej raketovej obrany S-300 , ktoré sa nachádzali na južnom okraji mesta Dnipro.S-300 podľa Moskvy Ukrajina dostala od krajiny v Európe, ale bližšie to nešpecifikovala. Pri nedeľňajšom útoku podľa Konašenkova tiež zasiahli 25 ukrajinských vojakov.Slovensko, ktoré minulý týždeň darovalo Ukrajine protivzdušnú obranu S-300, už v nedeľu správy o jej zničení poprelo. Úrad vlády na to večer reagoval s tým, že sú to dezinformácie.Agentúra AP konštatuje, že je však nejasné, či obe strany hovoria o tom istom útoku. Rusi v ostatných dňoch zaútočili na systémy protivzdušnej obrany na troch rôznych lokalitách.Na zničené systémy S-300 sa AP spýtala slovenského ministra zahraničia Ivana Korčoka , ktorý je na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu. Šéf slovenskej diplomacie jej povedal, že o zničení slovenských batérií „nemáme dôkazy" a na základe informácií poskytnutých Ukrajinou to nemožno potvrdiť. „Ukrajinská strana to vylúčila," uviedol.Ako tiež povedal, Slovensko poskytlo svojmu východnému susedovi S-300, lebo „chceme posilniť protivzdušnú obranu Ukrajiny".