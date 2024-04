Rusi vymenovali do vyšších vojenských funkcií niekoľko dôstojníkov, Putin sa zaviazal vypátrať strojcov útoku v Moskve

2.4.2024 (SITA.sk) - Ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že vymenúva niekoľkých dôstojníkov do vyšších vojenských funkcií. Ako referuje web The Guardian, admirál Alexander Mojsejev bol vymenovaný za veliteľa námorníctva.Počas konferenčného hovoru s vedúcim štábom ruských ozbrojených síl minister obrany Sergej Šojgu tiež povedal, že viceadmirál Konstantin Kabancov bol vymenovaný za veliteľa Severnej flotily a viceadmirál Sergej Pinčuk bol vymenovaný za veliteľa Čiernomorskej flotily.Vodca Vladimir Putin sa v utorok zaviazal vypátrať strojcov útoku v koncertnej sieni v Krasnogorsku na okraji Moskvy. Vyzval tiež orgány činné v trestnom konaní, aby sprísnili bezpečnosť na masových zhromaždeniach v Rusku. Putin povedal, že je dôležité určiť „nielen páchateľov tohto pobúrenia, ale všetky články reťazca a jeho príjemcov“.„Tí, ktorí používajú túto zbraň proti Rusku, by si mali uvedomiť, že je to dvojsečná zbraň,“ povedal šéf Kremľa. Putin povedal, že strojcovia teroristického útoku sa snažili „zasiať nezhody a paniku, spory a nenávisť v našej multietnickej krajine, aby rozbili Rusko zvnútra“. „To im nesmieme dovoliť,“ podotkol.