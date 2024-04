Prezidentská predvolebná debata 2024: Ostrý súboj Korčoka a Pellegriniho v predposlednom predvolebnom dueli

Ivan Korčok konkrétne neodpovedal na otázku, či vstúpi do straníckej politiky, ak v druhom kole získa vyše milión hlasov. „Naložím s týmito hlasmi veľmi zodpovedne,“ povedal.

Peter Pellegrini priznal, že občas využíva vilu v Bratislave, ktorá je napísaná na poslanca Hlasu Petra Náhlika. Vysvetľoval to tým, že je to občas pohodlnejšie, keďže má len trojizbový byt s rozlohou 88 metrov štvorcových.

Pellegrini tvrdí, že má peniaze „zo strany Hlas“. Doteraz hovoril, že peniaze nemá od strany, ale od jej členov. Bližšie financovanie svojej kampane nevysvetlil.

Peter Pellegrini je za zachovanie súčasného stavu pri interrupciách. Na rozdiel od Ivana Korčoka si nevie predstaviť, že by sa schválili registrované partnerstvá.

K dedeniu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti či k nahliadaniu do zdravotnej dokumentácii Pellegrini povedal: „Ak hovoríme o riešení životnej situácie, takúto životnú situáciu si predstaviť viem.“

Peter Pellegrni tvrdí, že okrem výpovedí kajúcnikov sa zatiaľ nepodarilo dokázať žiaden korupčný trestný čin spojený s vládami Smeru. „Ak sa priznali, je evidentné, že zlyhali,“ hovoril o kajúcnikoch s tým, že „paušálne uzávery“ smerom ku korupcii by nerobil.

Pokiaľ by guvernéra NBS Petra Kažimíra odsúdili, milosť by mu neudelil, rovnako ako nikomu inému odsúdeného za korupciu alebo za násilné či ekonomické zločiny.

Komunikácia Richarda Sulíka s Jaroslavom Haščákom, na ktorú v minulosti upozornil Igor Matovič, nebola v poriadku, povedal Ivan Korčok. Podľa neho nie je problémom, ak vládni predstavitelia komunikujú s podnikateľmi, dôležitá je transparentnosť.

Peter Pellegrini v dueli na Markíze vysvetľoval, ako by mohol Ivan Korčok zvrhnúť vládu. Tvrdí, že jeho zvolením by sa mohol tento proces začať. Mohol by sa napríklad postaviť na stranu opozície a v nasledujúcich voľbách by to mohlo vládu zvrhnúť. Hovorí o progresívno-liberálnom centre, ktoré by mohlo podľa Pellegriniho okolo Korčoka vzniknúť. Korčok reagoval, že je ochotný spolupracovať s každou vládou aj s touto.

„Pán Pellegrini v priamom prenose zopakoval, že jeho úlohou je chrániť vládu, mojou úlohou je zastať sa Slovenska. Pokoj a kľud. Prezident nebude zasahovať do bežnej prevádzky vlády, ale musí sa ozvať, keď ide krajina zlým smerom,“ vyhlásil Korčok.

Ivan Korčok vo svojej záverečnej minúte debaty Markízy zdôraznil, že je občianskym kandidátom, ktorý chce slúžiť ľuďom a nie politikom. Povedal, že je pripravený aj na spoluprácu s vládou, ale že vo voľbách ide o to, či bude moc v jedných rukách.

Pellegriniho označil za „predĺženú ruku svojho politického stvoriteľa“.

Peter Pellegrini po diskusii na Markíze hovorí, že bola „vcelku dynamická“. Dúfa, že ľudí pobavila, nič ho vraj neprekvapilo.

PRIESKUM: Prezidentské voľby by vyhral P. Pellegrini

Druhé kolo prezidentských volieb by vyhral Peter Pellegrini s podporou 50,8 percenta hlasov voličov. Ivan Korčok by získal 49,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.



Prieskum sa realizoval v období od 28. marca do 2. apríla na vzorke 1015 respondentov vo forme osobných rozhovorov.

Správu budeme aktualizovať