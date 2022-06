Rusi z Ukrajiny uniesli a nútene deportovali 200-tisíc detí. Za toto sa budete zodpovedať, odkázal okupantom Zelenskyj (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.6.2022 - Medzi Ukrajincami, ktorých nútene deportovali do Ruska a rozmiestnili ich po krajine, je podľa ukrajinského prezidenta aj 200-tisíc detí. To zahŕňa deti z detských domovov, deti, ktoré vzali s ich rodičmi, aj deti odlúčené od rodín. Volodymyr Zelenskyj to povedal v stredu, na Medzinárodný deň detí , počas jeho nočného videopríhovoru. Zároveň prízvukoval, že Ukrajina potrestá zodpovedných, ale najskôr ukáže Rusku na bojovom poli, že „Ukrajinu nemožno dobyť, že naši ľudia sa nevzdajú a naše deti sa nestanú majetkom okupantov“.Zelenskyj uviedol, že. Tieto čísla však môžu byť podľa jeho slov vyššie, keďže vláda nemá úplný obraz o situácii v oblastiach okupovaných ruskými silami.