Heger: Dohoda EÚ na ropnom embargu pre Rusko je pre Slovensko dobrá

Výsledky prvej časti dvojdňového mimoriadneho summit EÚ v Bruseli sú dobrou správou pre Slovensko. Tak opísal predseda vlády SR Eduard Heger pondelňajšie rokovania lídrov EÚ, ktorým sa podarilo dohodnúť sa na zavedení čiastočného ropného embarga voči Rusku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Podľa jeho slov je výsledok rokovaní dobrou správou pre Slovensko. "Rokovali sme o sankciách na ruskú ropu a požiadavky Slovenska boli akceptované. To znamená, že Slovensko bude môcť využívať ruskú ropu až do momentu, keď bude mať za ňu plnohodnotnú alternatívu," uviedol.







Embargo, ktoré odsúhlasili šéfovia vlád a štátov EÚ, sa vzťahuje len na ruskú ropu dovezenú tankermi po mori. Povoľuje dočasné výnimky pre dodávky prostredníctvom potrubia, v prípade Slovenska je to dovoz ropy cez ropovod Družba.

Heger v tejto súvislosti ocenil, že sa podarilo "dostať na palubu" aj maďarského premiéra Viktora Orbána, s ktorým mal osobitné bilaterálne stretnutie k tejto otázke v pondelok tesne pred začatím bruselského summitu. Orbán pritom po príchode do Bruselu naznačil, že ku kompromisu o embargu na ruskú ropu je ešte ďaleko.

"Európska únia ostala jednotná, čo je v tomto čase nesmierne dôležité," odkázal Heger v závere svojho príhovoru pre médiá.



Podľa nemenovaných diplomatických zdrojov sa diskusie lídrov počas pracovnej večere točili aj okolo výnimiek pre reexport rafinovaných výrobkov z momentálne lacnej ruskej ropy do iných krajín, kde Slovensko súhlasilo s výnimkou na vývoz takýchto výrobkov po dobu ôsmich mesiacov od zavedenia šiesteho sankčného balíka Európskej únie voči Rusku. Avšak Česká republika, ktorá nemá vlastnú rafinériu, počas rokovaní požadovala dovoz takýchto ropných výrobkov po dobu 18 mesiacov od zavedenia ropného embarga.



Utorkové diskusie premiérov a prezidentov budú pokračovať v téme zaistenia potravinovej bezpečnosti pre Európu a svet podporou vývozu ukrajinskej pšenice a na programe dňa sú aj otázky spojené s budovaním spoločnej európskej bezpečnosti.