Rúška a ani respirátory nebudú na Slovensku povinné vždy a všade, pozrite si prehľad zmien

Zmierni sa aj nosenie respirátorov

Epidemická situácia sa zlepšuje

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - V exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných ľudí, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR , platná bude od 19. apríla.Zmierňuje sa ňou aj povinnosť nosenia respirátorov v interiéri verejných budov. Po novom tak budú môcť mať rúška namiesto respirátora všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení aj pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania.Rúška budú povolené na pracovisku aj pre zamestnancov, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu.Respirátory taktiež nebudú povinné pre zamestnancov, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby.Ako ďalej informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková , podmienky nosenia respirátora či rúška sa vo vybraných situáciách zmierňujú vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemickú situáciu. „Epidemiológovia sledujú vývoj výskytu COVID-19 a Úrad verejného zdravotníctva SR primerane upravuje znenie vyhlášok, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia,“ doplnila.