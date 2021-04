V prvom kole výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR uspeli deviati uchádzači

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2021 - V prvom kole výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) uspeli deviati uchádzači. Sú nimi Juraj Vačok, Pavol Naď, Marián Fečík, Kristína Babiaková, Anita Filová, Juraj Vališ a sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR (NS SR) Zdenka Reisenauerová, Marián Trenčan a Viola Takáčová.Kandidáti postúpili do druhej časti výberového konania, ktorým je overenie ich sudcovskej spôsobilosti. Rozhodla o tom vo verejnom hlasovaní Súdna rada SR ako výberová komisia pre výber kandidátov na NSS SR. Spomedzi sudcov správneho kolégia NS SR neuspela iba uchádzačka Viera Nevedelová.Celkovo je na NSS SR potrebné obsadiť 29 voľných miest sudcov. Počas šiestich dní vypočúvali členovia súdnej rady spolu 30 kandidátov na sudcov NSS SR. Druhé kolo výberového konania bude v dňoch 11., 12., 18. a 19. mája 2021 so začiatkom o 9:00 v sídle Súdnej rady SR. Prihlásilo sa do neho 13 uchádzačov.