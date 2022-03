Ruská agresia podľa Klusa mení bezpečnostnú realitu vo východnom krídle NATO, bojuje sa aj za hodnoty EÚ

Spoločne odsúdili ruskú agresiu

Zhoda na potrebe posilniť obranyschopnosť

29.3.2022 (Webnoviny.sk) - Agresia Ruskej federácie na Ukrajine mení bezpečnostnú realitu vo východnom krídle Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a zvýrazňuje potrebu súdržnosti medzi spojencami. Platí to aj pre Slovensko a Bulharsko.Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus SaS ) to povedal počas rokovania s rezortnými kolegami v bulharskej metropole Sofia. V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).„Na Ukrajine sa dnes bojuje aj za hodnoty, ktoré v rámci Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) zdieľajú Slovensko a Bulharsko. Preto mienime vytrvať v našej podpore vojnou zmietanej Ukrajiny. Žiadosť vlády v Kyjeve o členstvo v EÚ zároveň chápeme ako jasné vyjadrenie jej presvedčenia o najlepšej ceste pre budúcnosť krajiny,“ vyhlásil Klus. Doplnil, že ho teší, že Slovensko a Bulharsko sú pripravené urobiť všetko preto, aby na európskej pôde prispeli k úspešnej realizácii tejto túžby Ukrajincov.Klus spolu so štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí Bulharskej republiky Irenou Dimitrovou a zástupcom bulharského ministra zahraničných vecí Vasilom Georgievom odsúdili ruskú agresiu a zhodli sa na potrebe sústavnej pomoci Ukrajine. V tomto kontexte štátny tajomník vyzdvihol doterajšie príspevky Slovenska v podobe materiálnej, humanitárnej i vojenskej pomoci a informoval o aktuálnom vývoji v súvislosti s utečeneckou vlnou z Ukrajiny.Štátny tajomník rezortu diplomacie zdôraznil, že Slovensko a Bulharsko ako krajiny na východnom krídle NATO spája aj zhoda na potrebe posilniť obranyschopnosť a obranné spôsobilosti týchto krajín. Partneri sa v tejto súvislosti navzájom informovali o mnohonárodných jednotkách, ktoré do oboch krajín vyšlú ostatní spojenci.„Členstvo v NATO je pre obe naše krajiny najlepšou zárukou bezpečnosti. Som rád, že za Slovensko som bulharských partnerov mohol informovať o súhlase vlády a parlamentu s rozmiestnením do 2 100 vojakov zo šiestich spojeneckých krajín, ktorí v týchto zložitých časoch výrazne posilnia našu obranyschopnosť,“ uzavrel Klus.