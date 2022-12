Ruská armáda má presmerovávať zdroje do boja o Bachmut, Ukrajinci musia denne odolávať desiatkam útokov

Desiatky útokov denne

Smerujú k mestu Kreminna

30.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské sily podľa ukrajinskej armády presmerovali zdroje do bitky o kľúčové mesto Bachmut v Doneckej oblasti, no nepodarilo sa im postúpiť. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Zástupca náčelníka hlavnej operačnej správy ukrajinského generálneho štábu Oleksij Hromov sa počas štvrtkového brífingu vyjadril, že situácia na východe zostáva pre ukrajinské sily zložitá, keďže Rusi vykonávajú ofenzívne akcie na viacerých frontoch, vrátane Bachmutu, Avdijivky a smerom na Kupjansk, ktorý bol oslobodený v septembri.„Hlavné snahy nepriateľa sa sústredia v smere na Bachmut,“ skonštatoval Hromov s tým, že obrancovia v okolí Bachmutu odolávajú až 20 nepriateľským útokom denne.„V záujme sústredenia delostrelectva okolo Bachmutu nepriateľ v posledných týždňoch úmyselne zredukoval počet útokov na pozície našich jednotiek v smere na Cherson Záporožie , pričom muníciu posielajú smerom na Bachmut a Lyman ,“ opísal. CNN pripomína, že Lyman ukrajinské sily oslobodili koncom septembra.„Viac ako 40 % útokov nepriateľského delostrelectva pozdĺž kontaktnej línie od Kupjanska po Marjinku je v smere na Bachmut,“ doplnil Hromov.Ukrajinské sily podľa Hromova postupujú v smere k mestu Kreminna v Luhanskej oblasti, ktoré Rusi obsadili na jar. Tento týždeň podľa neho ukrajinské jednotky v tomto smere postúpili o 2,5 kilometra.Oblasť je však podľa ukrajinských predstaviteľov silne zamínovaná. Rusi tiež podľa Hromova začali s prípravou obranných línií okolo mesta Luhansk pre prípad, že by sa ukrajinským obrancom podarilo prelomiť ich obranu na línii Svatove-Kreminna.