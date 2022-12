Rusi sa podľa Zelenského môžu znova pokúsiť o to, aby Ukrajinci privítali Nový rok v tme (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že ruskí okupanti by mohli v tomto roku vykonať ešte ďalší rozsiahly útok s cieľom prinútiť Ukrajincov, aby privítali Nový rok v tme. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.Zelenskyj sa tak vyjadril vo svojom pravidelnom nočnom príhovore. „V tomto roku zostávajú ešte dva dni. Nepriateľ sa možno ešte znovu pokúsi prinútiť nás osláviť Nový rok v tme. Možno okupanti plánujú, aby sme trpeli pod ďalšími útokmi na naše mestá. Bez ohľadu na ich plán, my o sebe vieme jednu vec - my vytrváme. Určite. My ich vyženieme. Nepochybne. A budú čeliť trestu za túto strašnú vojnu. Maximálnemu trestu,“ ubezpečil.Situácia na fronte zostala podľa Zelenského počas uplynulých 24 hodín bez väčších zmien. Najintenzívnejšie boje sú v Bachmute , Soledare a pozdĺž celej kontaktnej línie v Doneckej oblasti. Prezident tiež poznamenal, že Rusi sa nevzdali šialenej myšlienky získať „do Nového roka“ celú Doneckú oblasť.