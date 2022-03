Ruská armáda ostreľovala ukrajinskú mešitu v meste Mariupoľ, skrývali sa v nej dospelí aj deti

12.3.2022 (Webnoviny.sk) -

Ruské sily ostreľovali mešitu v ukrajinskom Mariupole, z ktorej sa stalo útočisko pre viac ako 80 ľudí. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničia. V Mešite sultána Süleymana Veľkolepého sa podľa neho pred ostreľovaním skrývajú dospelí aj deti a sú medzi nimi aj občania Turecka.

Podrobnosti o možných mŕtvych a zranených nie sú bezprostredne známe. Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomína, že Moskva opakovane popiera ostreľovanie civilných oblastí.

Ukrajina obvinila Rusko z toho, že odmieta pustiť ľudí z Mariupoľa. V meste pre blokádu uviazli státisíce ľudí. Rusko viní Ukrajinu z toho, že ich nedokázala evakuovať.

