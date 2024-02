Ruská armáda začala presúvať vojakov a techniku z mesta Avdijivka do iných regiónov

21.2.2024 (SITA.sk) - Ruská armáda začala presúvať jednotky a techniku z mesta Avdijivka v Doneckej oblasti do iných regiónov. Napísal to v stredu na komunikačnej platforme Telegram zástupca veliteľa ukrajinskej 3. útočnej brigády Maksym Žorin Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda. Žorin poznamenal, že v iných oblastiach sa očakáva zložitá situácia, a to najmä na charkovskom fronte a na juhu Ukrajiny.Stiahnutie ukrajinských jednotiek z Avdijivky oznámil v sobotu 17. februára hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj