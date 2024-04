Ruská armáda zvyšuje tlak na vyčerpané ukrajinské sily, využíva viac satelitne navádzané bomby

Tlačia sa k Časiv Jar

Putin chce vytvoriť sanitárnu zónu

19.4.2024 (SITA.sk) - Rusko zvyšuje tlak na vyčerpané ukrajinské sily , keďže bahnité polia vysychajú a umožňujú tankom a obrneným vozidlám prístup na kľúčové pozície.Ako referuje web news.sky.com, Moskva sa čoraz viac prikláňa k používaniu satelitne navádzaných kĺzavých bômb, ktoré umožňujú lietadlám zasiahnuť ukrajinské ciele z bezpečnej vzdialenosti.Po tom, ako ruskí okupanti vo februári dobyli ukrajinskú baštu Avdijivka , sa teraz ruskí vojaci tlačia smerom k horskému mestu Časiv Jar , čo by im umožnilo posunúť sa smerom k Sloviansku a Kramatorsku - kľúčovým mestám v Doneckej oblasti , ktoré zostávajú pod kontrolou Ukrajiny.Rusko nezákonne anektovalo Doneckú oblasť a tri ďalšie regióny v roku 2022 a jedným z kľúčových vojnových cieľov Kremľa je ovládnuť Donbas.Ruský vodca Vladimir Putin , ktorý si v marci zabezpečil ďalšie funkčné obdobie vo funkcii ruského prezidenta, vyhlásil, že chce vytvoriť „sanitárnu zónu“ na ochranu pohraničných oblastí Ruska.Hoci nezachádzal do podrobností, ruskí milbloggeri a experti uviedli, že Moskva by sa mohla pokúsiť dobyť aj druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkiv, ktoré sa Rusko pokúsilo dobyť v prvých dňoch vojny, no nepodarilo sa mu to.