|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 15.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Terézia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. októbra 2025
Ruská bezpečnostná služba obvinila Chodorkovského z terorizmu
Tagy: vojna na Ukrajine
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila opozičného lídra v exile Michaila Chodorkovského a 22 členov Ruského protivojnového výboru z „členstva v teroristickej skupine“. Informuje o tom ...
Zdieľať
15.10.2025 (SITA.sk) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila opozičného lídra v exile Michaila Chodorkovského a 22 členov Ruského protivojnového výboru z „členstva v teroristickej skupine“. Informuje o tom web Kyiv Independent. Chodorkovskij, ktorý bol jedným z najbohatších Rusov, strávil desaťročie v ruskom väzení.
Ruský protivojnový výbor, ktorý vznikol krátko po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo vojnu proti Ukraine, sa označuje za platformu podporujúcu „protivojnových Rusov“ a propagujúcu „pomoc pre ľudí, ktorí sa stavajú proti vojne rozpútanej Kremľom“. Podľa FSB je cieľom výboru „násilné prevzatie moci“.
Medzi obvinenými sú významné osobnosti ako šachový veľmajster a politický aktivista Garry Kasparov, opozičná osobnosť a novinár Vladimir Kara-Murza, politologička Jekaterina Schulmannová či bývalý poslanec ruského parlamentu v exile Dmitrij Gudkov.
„Riziká sa pravdepodobne do istej miery zvýšili, ale celkovo to nezmení to, čo robíme. Budeme naďalej pracovať na tých istých veciach, najmä na humanitárnych otázkach a ľudských právach," povedal pre Kyiv Independent o kroku FSB Gudkov.
Zdroj: SITA.sk - Ruská bezpečnostná služba obvinila Chodorkovského z terorizmu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský protivojnový výbor, ktorý vznikol krátko po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo vojnu proti Ukraine, sa označuje za platformu podporujúcu „protivojnových Rusov“ a propagujúcu „pomoc pre ľudí, ktorí sa stavajú proti vojne rozpútanej Kremľom“. Podľa FSB je cieľom výboru „násilné prevzatie moci“.
Medzi obvinenými sú významné osobnosti ako šachový veľmajster a politický aktivista Garry Kasparov, opozičná osobnosť a novinár Vladimir Kara-Murza, politologička Jekaterina Schulmannová či bývalý poslanec ruského parlamentu v exile Dmitrij Gudkov.
„Riziká sa pravdepodobne do istej miery zvýšili, ale celkovo to nezmení to, čo robíme. Budeme naďalej pracovať na tých istých veciach, najmä na humanitárnych otázkach a ľudských právach," povedal pre Kyiv Independent o kroku FSB Gudkov.
Zdroj: SITA.sk - Ruská bezpečnostná služba obvinila Chodorkovského z terorizmu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
KPMG na Slovensku pokračuje v raste. Eva Švigárová sa stáva partnerkou pre CEE región a spoločnosť zároveň vymenovala štyroch nových partnerov
KPMG na Slovensku pokračuje v raste. Eva Švigárová sa stáva partnerkou pre CEE región a spoločnosť zároveň vymenovala štyroch nových partnerov
<< predchádzajúci článok
Fico nenechal na podnikateľoch nitku suchú. Vláda nie je „Otlkánek“, ktorého bude len tak niekto fackovať
Fico nenechal na podnikateľoch nitku suchú. Vláda nie je „Otlkánek“, ktorého bude len tak niekto fackovať