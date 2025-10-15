Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

15. októbra 2025

Ruská bezpečnostná služba obvinila Chodorkovského z terorizmu


Tagy: vojna na Ukrajine

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila opozičného lídra v exile Michaila Chodorkovského a 22 členov Ruského protivojnového výboru z „členstva v teroristickej skupine“. Informuje o tom ...



Zdieľať
finland_russia_ukraine_war_38644 676x434 15.10.2025 (SITA.sk) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila opozičného lídra v exile Michaila Chodorkovského a 22 členov Ruského protivojnového výboru z „členstva v teroristickej skupine“. Informuje o tom web Kyiv Independent. Chodorkovskij, ktorý bol jedným z najbohatších Rusov, strávil desaťročie v ruskom väzení.


Ruský protivojnový výbor, ktorý vznikol krátko po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo vojnu proti Ukraine, sa označuje za platformu podporujúcu „protivojnových Rusov“ a propagujúcu „pomoc pre ľudí, ktorí sa stavajú proti vojne rozpútanej Kremľom“. Podľa FSB je cieľom výboru „násilné prevzatie moci“.

Medzi obvinenými sú významné osobnosti ako šachový veľmajster a politický aktivista Garry Kasparov, opozičná osobnosť a novinár Vladimir Kara-Murza, politologička Jekaterina Schulmannová či bývalý poslanec ruského parlamentu v exile Dmitrij Gudkov.

Riziká sa pravdepodobne do istej miery zvýšili, ale celkovo to nezmení to, čo robíme. Budeme naďalej pracovať na tých istých veciach, najmä na humanitárnych otázkach a ľudských právach," povedal pre Kyiv Independent o kroku FSB Gudkov.


Zdroj: SITA.sk - Ruská bezpečnostná služba obvinila Chodorkovského z terorizmu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
