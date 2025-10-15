|
KPMG na Slovensku pokračuje v raste. Eva Švigárová sa stáva partnerkou pre CEE región a spoločnosť zároveň vymenovala štyroch nových partnerov
KPMG na Slovensku posilňuje svoje postavenie v regióne strednej a východnej Európy vymenovaním Evy Švigárovej za CEE partnerku a jej zaradením do Rady partnerov KPMG Central and Eastern Europe (KPMG CEE) s ...
15.10.2025 (SITA.sk) - KPMG na Slovensku posilňuje svoje postavenie v regióne strednej a východnej Európy vymenovaním Evy Švigárovej za CEE partnerku a jej zaradením do Rady partnerov KPMG Central and Eastern Europe (KPMG CEE) s účinnosťou od 1. októbra 2025.
Eva Švigárová zohráva kľúčovú úlohu pri vedení komplexných nadnárodných auditov vo finančných službách aj v komerčnom sektore. Jej osobnou vášňou je modernizácia auditu – zefektívňovanie a skvalitňovanie procesov prostredníctvom štandardizácie, centralizácie a inovatívnych nástrojov s využitím bohatých skúseností a dát, ktoré má spoločnosť a CEE región k dispozícii.
"Evino povýšenie na CEE partnerku je uznaním jej výnimočného líderstva a potvrdením významu Slovenska v rámci regiónu KPMG CEE," uviedol Quentin Crossley, Country Managing Partner KPMG na Slovensku. "Vďaka vymenovaniu štyroch nových Associate partnerov sa zvyšuje naša schopnosť prinášať klientom väčšiu hodnotu, podporovať inovácie a udržiavať náš rast v dynamicky sa meniacom prostredí," vysvetľuje.
"Je pre mňa veľkou cťou stať sa súčasťou Rady partnerov KPMG CEE v tomto dôležitom období," doplnila Eva Švigárová. "Teším sa na ďalší rozvoj nášho pôsobenia a spolupráce v regióne, na posilňovanie využívania inovácií v audite a vytváranie nových príležitostí pre našich klientov i zamestnancov. Mojím cieľom je naďalej upevňovať postavenie KPMG ako dôveryhodného poradcu pre podniky v týchto náročných, ale zároveň na príležitosti bohatých časoch."
Popri Eve Švigárovej spoločnosť vymenovala aj štyroch nových Associate partnerov, čo odzrkadľuje jej pokračujúce investície do líderských kapacít v kľúčových oblastiach služieb:
Rozšírenie Rady partnerov predstavuje významný krok v rámci dlhodobej stratégie KPMG zameranej na rozvoj lídrov, budovanie moderných schopností a poskytovanie merateľnej hodnoty klientom. Tento krok zároveň upevňuje trhové postavenie spoločnosti KPMG na Slovensku a ako jednej z popredných poradenských firiem zároveň prispieva k rozvoju regiónu strednej a východnej Európy.
Noví Associate partneri v KPMG na Slovensku
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - KPMG na Slovensku pokračuje v raste. Eva Švigárová sa stáva partnerkou pre CEE región a spoločnosť zároveň vymenovala štyroch nových partnerov © SITA Všetky práva vyhradené.
