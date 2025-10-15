Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Terézia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

KPMG na Slovensku pokračuje v raste. Eva Švigárová sa stáva partnerkou pre CEE región a spoločnosť zároveň vymenovala štyroch nových partnerov


Tagy: PR

KPMG na Slovensku posilňuje svoje postavenie v regióne strednej a východnej Európy vymenovaním Evy Švigárovej za CEE partnerku a jej zaradením do Rady partnerov KPMG Central and Eastern Europe (KPMG CEE) s ...



Zdieľať
new project 11 676x444 15.10.2025 (SITA.sk) - KPMG na Slovensku posilňuje svoje postavenie v regióne strednej a východnej Európy vymenovaním Evy Švigárovej za CEE partnerku a jej zaradením do Rady partnerov KPMG Central and Eastern Europe (KPMG CEE) s účinnosťou od 1. októbra 2025.


Eva Švigárová zohráva kľúčovú úlohu pri vedení komplexných nadnárodných auditov vo finančných službách aj v komerčnom sektore. Jej osobnou vášňou je modernizácia auditu – zefektívňovanie a skvalitňovanie procesov prostredníctvom štandardizácie, centralizácie a inovatívnych nástrojov s využitím bohatých skúseností a dát, ktoré má spoločnosť a CEE región k dispozícii.

"Evino povýšenie na CEE partnerku je uznaním jej výnimočného líderstva a potvrdením významu Slovenska v rámci regiónu KPMG CEE," uviedol Quentin Crossley, Country Managing Partner KPMG na Slovensku. "Vďaka vymenovaniu štyroch nových Associate partnerov sa zvyšuje naša schopnosť prinášať klientom väčšiu hodnotu, podporovať inovácie a udržiavať náš rast v dynamicky sa meniacom prostredí," vysvetľuje.

"Je pre mňa veľkou cťou stať sa súčasťou Rady partnerov KPMG CEE v tomto dôležitom období," doplnila Eva Švigárová. "Teším sa na ďalší rozvoj nášho pôsobenia a spolupráce v regióne, na posilňovanie využívania inovácií v audite a vytváranie nových príležitostí pre našich klientov i zamestnancov. Mojím cieľom je naďalej upevňovať postavenie KPMG ako dôveryhodného poradcu pre podniky v týchto náročných, ale zároveň na príležitosti bohatých časoch."

Noví Associate partneri v KPMG na Slovensku


Popri Eve Švigárovej spoločnosť vymenovala aj štyroch nových Associate partnerov, čo odzrkadľuje jej pokračujúce investície do líderských kapacít v kľúčových oblastiach služieb:

  • Pavol Adamec (Poradenstvo) – skúsený expert v oblasti riadenia rizík a technologického poradenstva s viac ako 30-ročnou praxou vrátane viacerých významných medzinárodných projektov v rámci globálnej siete KPMG, najmä v USA.

  • Karol Balco (Deal Advisory) – špecialista na oceňovanie podnikov a finančné modelovanie, podporujúci M&A a strategické transakcie. Je členom ACCA aj Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), ktorá združuje odborníkov na oceňovanie nehnuteľností a podnikov, realitné trhy a investičné projekty.

  • Miroslav Kožlej (Audit) – uznávaný auditný líder, ktorý stojí za rozvojom kancelárie KPMG na východnom Slovensku. Zohral zásadnú úlohu pri rozširovaní auditných aktivít v tomto regióne a zároveň je rešpektovaným mentorom mladých talentov.

  • Miroslav Talian (Deal Advisory) – skúsený poradca v oblasti fúzií a akvizícií, ktorý spolupracuje s klientmi z energetiky, služieb, priemyselnej výroby či poľnohospodárstva. V roku 2025 zohral kľúčovú úlohu pri cezhraničnej transakcii Pyronova–Altebra a je uznávaným poradcom pre zahraničných investorov aj domácich hráčov.


Posilňovanie strategickej pozície KPMG


Rozšírenie Rady partnerov predstavuje významný krok v rámci dlhodobej stratégie KPMG zameranej na rozvoj lídrov, budovanie moderných schopností a poskytovanie merateľnej hodnoty klientom. Tento krok zároveň upevňuje trhové postavenie spoločnosti KPMG na Slovensku a ako jednej z popredných poradenských firiem zároveň prispieva k rozvoju regiónu strednej a východnej Európy.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - KPMG na Slovensku pokračuje v raste. Eva Švigárová sa stáva partnerkou pre CEE región a spoločnosť zároveň vymenovala štyroch nových partnerov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Autonómne taxíky mieria aj do Európy. Už koncom roka by mohli jazdiť v plnej premávke
<< predchádzajúci článok
Ruská bezpečnostná služba obvinila Chodorkovského z terorizmu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 