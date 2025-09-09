|
Utorok 9.9.2025
Meniny má Martina
Denník - Správy
09. septembra 2025
Ruská bomba zasiahla civilistov pri vyplácaní penzií, viac ako 20 ľudí zabila
Najmenej 20 ľudí zabil v utorok ruský útok na obec Jarova v Doneckej oblasti, ktorý zasiahol civilistov vo chvíli, keď si vyzdvihovali penzie. Uviedol to v príspevku na sociálnych sieťach ukrajinský prezident
9.9.2025 (SITA.sk) - Najmenej 20 ľudí zabil v utorok ruský útok na obec Jarova v Doneckej oblasti, ktorý zasiahol civilistov vo chvíli, keď si vyzdvihovali penzie. Uviedol to v príspevku na sociálnych sieťach ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Brutálne krutý ruský vzdušný úder leteckou bombou na vidiecku osadu Jarova v Doneckej oblasti. Priamo na ľudí. Na obyčajných civilistov. Práve v momente, keď sa vyplácali dôchodky,“ uviedol Zelenskyj vo svojom príspevku. „Podľa predbežných informácií bolo zabitých viac ako 20 ľudí,“ dodal ukrajinský líder.
Gubernátor Doneckej oblasti konštatoval, že bolo zabitých 21 ľudí a rovnaký počet je zranených. Obec Jarova, ktorá leží zhruba osem kilometrov od frontovej línie, mala pred vojnou približne 1 900 obyvateľov.
Hovorca ukrajinskej služby Ukrpošta agentúre AFP potvrdil, že pri útoku bolo poškodené jedno z jej vozidiel a jedného zamestnanca hospitalizovali. Ukrpošta poskytuje služby aj v regiónoch v blízkosti frontu vrátane distribúcie dôchodkov.
Zelenskyj vyzval spojencov Ukrajiny, aby na útok reagovali. „Je potrebná reakcia Spojených štátov. Je potrebná reakcia Európy. Je potrebná reakcia G20. Sú potrebné rázne kroky, aby Rusko prestalo prinášať smrť,“ dodal Zelenskyj.
Zdroj: SITA.sk - Ruská bomba zasiahla civilistov pri vyplácaní penzií, viac ako 20 ľudí zabila © SITA Všetky práva vyhradené.
