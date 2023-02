Ruská ekonomika je odolnejšia ako sa očakávalo, údajne sa zmenšila len o 2,1 percenta

Ruská

21.2.2023 (SITA.sk) -ekonomika sa vlani zmenšila menej, ako sa predpokladalo v dôsledku invázie na Ukrajinu. Naznačujú to dostupné údaje, informuje spravodajský portál BBC.Ekonomika sa podľaštatistického úradu zmenšila o 2,1 %, čo je však menej ako 12 percent uvádzaných v jesennej prognóze. I keď existujú pochybnosti o spoľahlivosti údajov, mnohí komentátori sú podľa BBC prekvapení odolnosťouekonomiky. K jej podpore pritom prispeli vysoké ceny ropy a výdavky na armádu.Po začiatku invázie sa stovky západných firiem stiahli z. Prvotný šok spôsobil dočasné zatvorenieburzy a pokles rubľa.Väčšinu roka 2022 všakmohlo pokračovať v exporte energií. Západné obmedzenia na vývoz zzavádzali postupne a aj keď import do Európy počas roka prudko klesol, zástup záujemcov z Číny, Indie a ďalších krajín nahradil v nákupoch to, čo nekúpila Európa.Príjmyz exportu pomohli posilniť rastúce globálne ceny ropy, plynu, ropných produktov a ďalšíchvývozných artiklov, vrátane potravín a hnojív.I keď západné spoločnosti sa zstiahli, zasiahli miestni podnikatelia. Po tom, ako z krajiny odišiel McDonald's, kúpil, napríklad, ich sieť reštaurácií nový majiteľ a v júni ich otvoril pod novým názvom.I keď spracovateľský priemysel a maloobchod zaznamenali v roku 2022 pokles, poľnohospodárstvo, stavebníctvo a služby podľafederálneho štatistickému úradu rástli.Továrne v krajine udržala v chode aj výroba zariadení preozbrojené sily, ktorá posilnila ekonomiku výrobou zbraní miesto áut. Vojenská bezpečnosť a verejná správa v minulom roku vzrástli o 4,1 %.BBC tiež upozorňuje na skutočnosť, že sankcie zavedené protineboli ani zďaleka nepriepustné. Napriek snahám o izoláciuod západného finančného systému, si obchodníci našli cesty ako dostať peniaze doa z neho prostredníctvom bartrov, prevodov cez krajiny, ktoré sa na sankciách nepodieľajú alebo využívania kryptomien.To však neznamená, že by sankcie nespôsobili škody, pričom niektoré z dopadov budú dlhodobé.Spracovateľský priemysel obmedzia problémy s dovozom high-tech zariadení, ako sú mikročipy. Experti tiež očakávajú, že produkcia ropných a plynových polí časom bez investícií, know-how a zariadení zo západu klesne.vláda očakáva, že sa ekonomika zmenší o 0,8 %, no Medzinárodný menový fond prognózuje rast o 0,3 %, čiastočne pre silný export.