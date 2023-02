Vinníkmi smrti Jána a Martiny sú podľa Matoviča Fico s Pellegrinim, lebo stvorili „megastroj korupcie“ (video+foto)

Spochybnil pravdovravnosť médií

Vylúčil spoluprácu so Smerom a Hlasom





Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana K.





21.2.2023 (SITA.sk) - Vinníkmi smrti investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú Robert Fico (Smer-SD) a Peter Pellegrini (Hlas-SD). Povedal to v utorok Igor Matovič na krátkom brífingu poslancov OĽaNO pred domom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači. Oni sú podľa neho tí, ktorí stvorili systém, "ba doslova megastroj korupcie, ktorý po šraubíku rozoberal Ján Kuciak".Tento systém umožnil Mariánovi Kočnerovi, aby si povedal, že on môže rozhodovať o živote a smrti novinára, ktorý písal nepríjemné pravdy o jeho kvázi podnikaní.„A aké je jedno slovo, ktoré charakterizovalo Jána Kuciaka? Myslím si, že to bola pravda. Bola to jeho nekonečná láska k pravde postavená na tom, že všetky svoje fakty, všetky svoje odhalenia staval len a len na faktoch, dátach a na reálnych zisteniach. Keď si prejdete spätne jeho články, nenájdete tam žiadne fabulácie, žiadne lži, žiadne manipulácie,“ uviedol ďalej šéf OĽaNO.Po piatich rokoch je tu podľa neho priestor pýtať sa, či sa slovenské médiá vydali Kuciakovou cestou, či v slovenských médiách sú len články postavené na faktoch, pravde, dátach a reálnych číslach a či v nich nie sú manipulácie.„Veľmi ma mrzí, že mnohí politici, a bohužiaľ aj novinári, zrádzajú odkaz Jána Kuciaka tým, že legitimizujú Petra Pellegriniho ako budúceho koaličného partnera, a zrazu sa tvárime akoby on 19 rokov nerobil poskoka Robertovi Ficovi. Akoby spolu nevytvárali tento systém, ktorý Ján Kuciak odhaľoval. Akoby Peter Pellegrini nepoznal a nevedel o všetkých podvodoch, ktoré spoločne páchali. Toto mi dnes pripadá v politike ako najväčšia zrada odkazu Jána Kuciaka,“ dodal Matovič s tým, že jeho hnutie nikdy nepôjde do koalície s Hlasom-SD ani Smerom-SD.Igor Matovič zároveň vyzval všetky demokratické strany, aby vylúčili spoluprácu s Hlasom-SD, ktorý je spolu so Smerom-SD zodpovedný za smrť Jána Kuciaka.