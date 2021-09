Ruská FSB sa snaží chytiť investigatívneho novinára Dobrochotova, obvinila ho z nelegálneho prekročenia hraníc

Raziu urobili aj u rodičov

Pracovali na závažných prípadoch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ruské úrady sa snažia zadržať popredného investigatívneho novinára, čo je ďalším znakom zvýšeného tlaku vlády na nezávislé médiá, prívržencov opozície a aktivistov za ľudské práva.Tamojšia Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok vydala vyhlásenie, v ktorom obvinila Romana Dobrochotova, zakladateľa a redaktora spravodajského webu The Insider, z nezákonného prekročenia rusko-ukrajinských hraníc.FSB uviedla, že plánuje zaradiť Dobrochotova na zoznam hľadaných osôb „s cieľom jeho zadržania a trestného stíhania“. V prípade obvinenia a usvedčenia hrozí Dorbochotovovi trest odňatia slobody až na dva roky.Ruské médiá vo štvrtok ráno informovali, že polícia vykonala raziu v domoch Dobrochotova a jeho rodičov. Podľa jeho právničky Julie Kuznecovovej predviedli na výsluch i jeho manželku a údajne i novinárovho otca.Spravodajský server The Insider registrovaný v Lotyšsku spolupracoval s investigatívnou skupinou Bellingcat na viacerých závažných prípadoch, akými sú napríklad otravy bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného Pred dvomi mesiacmi bol The Insider označený ruskými úradmi za „zahraničného agenta“.