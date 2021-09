Švédska polícia pátra v súvislosti s výbuchom v bytovke v Göteborgu po mužovi, ktorý tam žil s matkou

Stovky ľudí evakuovali

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia vo Švédsku vo štvrtok informovala, že v súvislosti s utorňajším výbuchom v bytovom dome v Göteborgu pátra po podozrivom mužovi.Bližšie ho neidentifikovali, no podľa švédskych médií pátrajú po približne 50-ročnom mužovi, ktorý v budove žil so svojou matkou.Pri výbuchu utrpelo zranenia do 20 ľudí a stovky ďalších preň museli evakuovať. Ako uviedol policajný dôstojník Anders Börjesson, zatiaľ stále nie je známa príčina explózie a vyšetrovateľom sťažuje prácu teplo a nedostatok kyslíka v budove.Polícia krátko po výbuchu potvrdila, že mohla nastať v dôsledku cudzieho zavinenia a mohlo ho spôsobiť výbušné zariadenie.Podľa denníka Aftonbladet sa majiteľ nehnuteľnosti pokúšal hľadaného muža a jeho matku vyhnať z bytu. Miestne noviny Göteborgs-Posten uviedli, že vysťahovanie bolo naplánované na utorok, v deň, keď nastal výbuch.Aftonbladet poznamenal, že týždeň pred výbuchom polícia obvinila muža z niekoľkých údajných zločinov.Noviny tiež uviedli, že po tom, čo ho pre pandemické obmedzenia nepustili k matke v opatrovateľskom dome, podozrivý obťažoval niekoľkých ľudí vrátane majiteľa budovy.Explózia otriasla budovou vo štvrti Annedal v centre mesta krátko pred 5:00. Oheň sa rozšíril do ďalších bytov a ešte o 9:00 ho hasili miestni požiarnici.Svedkovia incidentu sa pre miestne médiá vyjadrili, že videli ako ľudia v zmätku viseli z balkónov alebo z nich šplhali dole. Dovedna bolo poškodených minimálne 140 bytov.