Ruská invázia pripravila o život už viac ako 400 ukrajinských športovcov a zničila stovky tréningových zariadení

28.12.2023 (SITA.sk) - Viac ako 400 ukrajinských športovcov prišlo o život a približne 500 športových zariadení bolo poškodených alebo úplne zničených od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu. Ako referuje web Kyiv Independent, v rozhovore pre štátnu televíziu to povedal šéf Ukrajinského olympijského výboru Vadym Hutcajt.V súvislosti s budúcoročnými olympijskými hrami v Paríži Hutcajt poznamenal, že účasť ukrajinských športovcov na podujatí je veľmi dôležitým symbolom existencie krajiny na medzinárodnej scéne. Dodal, že prebiehajú všetky prípravy na to, aby ukrajinskí športovci mohli trénovať a boli pripravení súťažiť na OH.Na otázku, ako vníma sťažnosti ruských športovcov, ktorí poukazujú na nespravodlivosť, keď tvrdia, že v Paríži nebudú môcť súťažiť s ruskou vlajkou, odvetil: „My prichádzame o ľudí... Je to voči nám spravodlivé?“ Medzinárodný olympijský výbor (MOV) síce po vypuknutí vojny iniciovala zákaz účasti Rusov a Bielorusov na medzinárodných podujatiach, pred rokom však spustila proces znovuzačlenenia športovcov z oboch krajín.Podľa verdiktu MOV pod piatimi kruhmi môžu štartovať iba jednotlivci, ktorí splnia nominačné kritéria, nepodporujú vojnu Rusov na Ukrajine a nemajú väzby na silové zložky v krajine, vojenské či policajné. Na OH budú športovci z oboch krajín súťažiť bez národnej vlajky, hymny a nie v národných farbách.