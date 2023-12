Exprezidenta tureckého futbalového klubu Ankaragücü prepustili na kauciu

Rozhneval ho vyrovnávajúci gól

Trest dostal aj klub

28.12.2023 (SITA.sk) -Koca neuniesol skutočnosť, že jeho tím inkasoval vyrovnávajúci gól v záverečných sekundách nadstaveného času druhej štyridsaťpäťminútovky. Svoju frustráciu sa rozhodol vyriešiť "ručne-stručne" s hlavným arbitrom.Rozhodcovi uštedril knokaut päsťou a po páde na zem do neho kopal. Jeho akcie podnietili aj domácich priaznivcov, ktorí takisto prenikli na hraciu plochu.Exprezident Ankaragücü by sa mal 9. januára postaviť pred súd pre obvinenia z ublíženia na zdraví verejného činiteľa, vyhrážanie sa rozhodcovi a porušenia zákona o predchádzaní násilia v športe. Ďalší dvaja ľudia boli obvinení z kopania do rozhodcu.Turecká futbalová federácia v nadväznosti na incident na týždeň pozastavila všetky ligové zápasy a Kocovi uložila trvalý zákaz činnosti. Klub z Ankary dostal pokutu dva milióny tureckých lír (asi 61-tisíc eur) a musí odohrať päť domácich zápasov bez prítomnosti fanúšikov.