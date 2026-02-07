Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

07. februára 2026

Ruská ofenzíva sa podľa Kyjeva po Muskovom rozhodnutí spomaľuje. Nemajú prístup k Starlinku, sú ako slepé mačiatka


Dva dni po tom, čo spoločnosť SpaceX Elona Muska spustila overovací program Starlink a zablokovala ...



aptopix_charlie_kirk_memorial_26860 676x452 7.2.2026 (SITA.sk) - Dva dni po tom, čo spoločnosť SpaceX Elona Muska spustila overovací program Starlink a zablokovala neoverené terminály na Ukrajine, sa zdá, že tempo ruskej ofenzívy sa spomaľuje. Pre web Politico to povedal nemenovaný predstaviteľ ukrajinskej armády.


"V súčasnosti skutočne pozorujeme takýto trend. Bude však potrebné ďalej sledovať, či bude pokračovať, či sa objavia aj iné faktory," povedal ukrajinský predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity. "Na niektorých miestach boli odpojené aj ukrajinské vojenské Starlinky, ktoré ešte neboli zaregistrované. Proces registrácie však prebieha," dodal.

"V skutočnosti majú (ruské jednotky) teraz problémy. Sú ako slepé mačiatka," povedal pre Politico ďalší veliteľ ukrajinského generálneho štábu, ktorý tiež hovoril pod podmienkou anonymity.

Muska obvinili z napomáhania ukrajinskej armáde


V piatok sa ruskí vojenskí blogeri, ktorí v minulosti chválili Muska za jeho protiukrajinskú rétoriku, sťažovali na hromadné zlyhanie terminálov satelitnej služby Starlink, ku ktorému došlo v stredu večer na frontovej línii na Ukrajine. Muska zároveň obvinili z napomáhania ukrajinskej armáde.

Ruské ozbrojené sily používali "sivé" Starlinky na organizáciu komunikácie na fronte. "Sivé" terminály Starlink sú tie, ktoré nie sú autorizované ani overené.

Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov osobne poďakoval Muskovi za zastavenie služby Starlink pre ruskú armádu na Ukrajine a povedal, že technologický miliardár sa opäť raz objavil v kľúčovom momente. "Nemáte za čo," odpovedal Musk prostredníctvom platformy X.

Životne dôležité pripojenie


Muskovo rozhodnutie rýchlo aktivovať terminály Starlink vo februári 2022 urobilo zo Starlinku životne dôležité pripojenie nielen pre ukrajinskú armádu, ale aj pre civilnú a energetickú infraštruktúru.

Od začiatku vojny bolo po celej krajine rozmiestnených viac ako 50-tisíc terminálov, ktoré poskytli darcovia, medzinárodní partneri a ukrajinské ministerstvo digitálnej transformácie. Okrem toho Ukrajinci zakúpili státisíce terminálov na podporu civilných potrieb a národného energetického sektora.


Zdroj: SITA.sk

