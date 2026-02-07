|
Sobota 7.2.2026
Meniny má Vanda
Denník - Správy
07. februára 2026
Šimkovičovej ministerstvo hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie Múzea kultúry Čechov na Slovensku
Ministerstvo kultúry (MK) SR hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Ako vyplýva z oznámenia zverejneného vo vestníku
7.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Ako vyplýva z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predmetom zákazky sú stavebné práce na národnej kultúrnej pamiatke Múzeum kultúry Čechov na Slovensku v Martine.
Má ísť o komplexnú rekonštrukciu objektu, a to vrátane úprav exteriéru. Cieľom je stavebná záchrana budovy, problémom je havária strechy a vlhkosť v pivničných priestoroch. Rekonštrukcia by tiež mala viesť k zvýšeniu bezpečnosti objektu a zlepšeniu návštevníckej prevádzky.
Predpokladaná hodnota zákazky je čosi vyše 440-tisíc eur, práce by mali trvať osem mesiacov. Projekt bude financovaný z Programu Slovensko v rámci národného projektu "Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu" spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ponuky môžu záujemcovia predkladať do 23. februára 2026.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičovej ministerstvo hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie Múzea kultúry Čechov na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
