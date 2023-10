Ruská pechota je v skutočnosti mŕtvy komponent, tvrdí ukrajinský veliteľ

17.10.2023 (SITA.sk) - Ruské sily na Ukrajine sa stali silnejšími v oblasti rádioelektronického boja, bezpilotných lietadiel a majú dostatok kvalitného delostrelectva, ale bežné pozemné sily Ruskej federácie sú v skutočnosti mŕtvy komponent. V rozhovore pre web Ukrajinská pravda to povedal ukrajinský vojenský veliteľ Andrij Bileckyj. „Pravidelné pozemné sily Ruska, zložka, ktorá sa najviac snaží, ktorou je vždy pechota, sú doslova hotové,“ povedal Bileckyj a zdôraznil, že aj keď nepovažuje Rusko za ľahkého nepriateľa, Ukrajina podľa neho zvíťazí.Podľa Bileckého už Rusi nemajú seržantský zbor ani nižších dôstojníkov so skúsenosťami. To znamená, že tí, ktorí sa po skrátených výcvikoch dostanú na front, sa buď stanú invalidmi, alebo veľmi rýchlo zomrú.„Stále pozorujem to isté: pozemné sily Ruskej federácie, najmä v takých zložkách ako pechota, tanky, obrnené vozidlá, sú sústavne zlé. Od leta minulého roku sústavne bojujú. A oni s tým nemôžu nič urobiť a myslím si, že ani nemôžu,“ skonštatoval Bileckyj.