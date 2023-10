Šimečka vyzýva Fica a Pellegriniho, aby zamedzili nomináciám SNS na ministerské pozície

Ministerstvá majú viesť odborníci

Vlastný rezort rozoberie zvnútra

Chcú ovládať kultúru a médiá

17.10.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka vyzval Roberta Fica Smer-SD ) a Petra Pellegriniho Hlas-SD ). aby zamedzili nomináciám Slovenskej národnej strany (SNS) na posty ministra životného prostredia a ministerky kultúry. Ministrom životného prostredia by mal byť Rudolf Huliak a ministerkou kultúry Martina Šimkovičová Ako vyhlásil Šimečka, ministerstvá majú viesť odborníci a nie ľudia, ktorí svoje minimálne skúsenosti kompenzujú osobnými útokmi a šírením konšpirácií či nenávisti.„Vyzývam Fica a Pellegriniho, aby zamedzili týmto nomináciám. Ak chcú, aby vláda, a tým pádom aj Slovensko pôsobili navonok aspoň trochu kompetentne, a aby malo Slovensko aspoň základný rešpekt na medzinárodnej scéne, s týmito nomináciami na týchto postoch to určite nebude,” uviedol Šimečka.Podľa odborníčky na životné prostredie Tamary Stohlovej (PS) sa od Huliaka dá len ťažko očakávať riešenie klimatickej krízy či krízy úbytku biodiverzity. Podľa Stohlovej na ministerstvo životného prostredia nastúpi človek, ktorého cieľom je vlastný rezort rozobrať zvnútra.„Na klimatickú zmenu Huliak neverí, a ochranu druhov označuje za podvod s eurofondmi alebo rovno za biologickú zbraň. V kapitole životné prostredie vo svojom programe jeho strana dokonca uvádza zákaz 5G sietí,” pripomenula Stohlová a dodala, že PS bude tvrdou opozíciou a urobí všetko pre to, aby zamedzilo tomu najhoršiemu, čo tento človek môže do rezortu životného prostredia priniesť.Nomináciu Šimkovičovej na ministerku kultúry kritizovala expertka na kultúru a kreatívny priemysel Zora Jaurová (PS). Podľa jej slov aj z tejto nominácie je očividné, že kultúra a médiá budú tým, čo sa bude snažiť vládna koalícia ovládať, prípadne zničiť.„Nepodarí sa im to, tak, ako sa to nepodarilo ani Mečiarovi, ale cesta ku kultúrnej a kultivovanej krajine či novej politickej kultúre založenej na odbornosti, dodržiavaní demokratických princípov a prozápadnej orientácie sa bohužiaľ odkladá,” uzavrela Jaurová.