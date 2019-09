Ruská polícia zabránila masakru na škole v meste Kirov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 24. septembra (TASR) - Ruská polícia zabránila masovej streľbe v jednej zo škôl v meste Kirov. Podľa agentúry Interfax o tom v utorok informoval Vladimír Makarov, zástupca vedúceho odboru ministerstva vnútra pre boj proti extrémizmu.Vysvetlil, že pred niekoľkými dňami polícia dostala informáciu, že jeden zo študentov, ktorý sa zaujíma o tému násilia, plánuje spáchať vo svojej škole útok pomocou strelnej zbrane a improvizovaného výbušného zariadenia. Meno, vek a ďalšie podrobnosti polícia nezverejnila.Regionálny ombudsman pre práva detí Vladimir Šabardin pre agentúru RIA Novosti uviedol, že tínedžer mal konflikt so spolužiakmi. Jeho úmysly sa stali známymi vďaka sociálnym sieťam.Jeho spolužiaci v rozhovoroch s novinármi povedali, že podozrivý bol "bol veľmi utiahnutý, prakticky s nikým nekomunikoval" a trápil sa kvôli rozvodu svojich rodičov.Denník Komsomoľskaja pravda (KP) v Kirove a miestny spravodajský kanál Baza tvrdia, že tínedžer menom Daniil rozposlal 19. septembra spolužiakom na čete záznam útoku v školách v americkom meste Columbine a v Kerči a varoval ich, aby nechodili do školy. Jedna z študentiek to následne oznámila riaditeľovi, ktorý kontaktoval Federálnu bezpečnostnú službu (FSB), ktorá mladíka zadržala.KP dodala, že tínedžera usvedčili videá, ktoré sledoval na internete. Útok vraj plánoval spáchať na budúci rok.Tínedžer nateraz pokračuje v štúdiu, ale bezpečnostné zložky mu zakázali opustiť mesto. Jeho prípadom sa zaoberá policajné oddelenie pre prípady neplnoletých osôb, ako aj Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom).V Rusku v posledných rokoch dochádza čoraz častejšie k útokom študentov na svojich spolužiakov a učiteľov. V roku 2018 sa takéto prípady odohrali v mestách Perm, Sterlitamak, Ulan-Ude, Voľsk, či Saratov. Najväčší počet obetí si vyžiadal útok v Kerči, kde pred štyrmi rokmi študent štvrtého ročníka Vladislav Rosľakov začal v budove školy strieľať a aktivoval po domácky vyrobenú bombovú nálož. Zahynulo pritom 21 ľudí a zranenia utrpelo ďalších 67 osôb.