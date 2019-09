Príspevky na sporenie v 2. pilieri sa v roku 2020 zvýšia na 5 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 24. septembra (TASR) - Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (2. dôchodkový pilier) sa v roku 2020 zvýšia na 5 % z vymeriavacieho základu. Sadzba týchto príspevkov sa každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024. TASR o tom informovala Sociálna poisťovňa.Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v 2. pilieri, sa výška odvodov na starobné poistenie do 1. piliera v danom období adekvátne znižuje tak, aby odvody do 1. a 2. piliera v súčte vždy dosahovali 18 %. V roku 2024 sa tak podľa Sociálnej poisťovne odvod rozdelí na 12 % do 1. piliera a 6 % do 2. piliera.Aktuálne je v 2. pilieri registrovaných 1.538.118 sporiteľov.