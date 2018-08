Ruská polícia zadržala politika Navaľného, dôvody nie sú známe

Ruský opozičný politik a Alexej Navaľnyj sedí v policajnom aute. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. augusta (TASR) - Ruská polícia v sobotu v Moskve zadržala ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Príčiny jeho zadržania zatiaľ nie sú známe, informovala prostredníctvom svojho tvítu jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová.Podľa nej Navaľného zadržali popoludní pri vchode do bytového domu, kde politik býva. Momentálne sa Navaľnyj nachádza na jednom z policajných oddelení. Hovorkyňa uviedla, že polícia neoznámila dôvod zadržania a Navaľnému odobrala mobilný telefón.Agentúre Interfax, ktorá o tvíte hovorkyne informovala, sa zatiaľ nepodarilo potvrdiť správy o Navaľného zadržaní z iných zdrojov.Navaľnyj patrí k najzarytejším kritikom prezidenta Vladimira Putina. V súvislosti so zámerom vypísať v Rusku referendum o zákone na zvýšenie veku odchodu do dôchodku opozícia vyzvala občanov, aby sa 9. septembra zúčastnili na celoštátnom proteste proti vládou presadzovanej dôchodkovej reforme.Tento protest je zvolaný na deň, keď sa v Moskve - podobne ako aj v ďalších oblastiach krajiny - uskutočnia regionálne voľby.Na konanie tohto zhromaždenia v Moskve zatiaľ nebolo vydané oficiálne povolenie. Moskovská radnica však v sobotu oznámila, že sa bude zaoberať príslušnou žiadosťou, ktorú už Navaľného prívrženci podali. Doteraz tak radnica odmietala urobiť, pretože žiadosť jej bola doručená pred termínom. V žiadosti Navaľného tímu sa uvádza, že zhromaždenie by sa malo konať v centre Moskvy, na Tverskej ulici, za účasti do 30.000 ľudí.Agentúra DPA vo svojej správe pripomenula, že Navaľnyj bol za posledný rok zadržaný niekoľkokrát a bol odsúdený aj na viacdňové tresty väzenia - napríklad za porušenie zákona o verejnom zhromažďovaní.