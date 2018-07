Ruská pravoslávna cirkev oslávi 1030. výročie krstu Rusi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva/Minsk 28. júla (TASR) - V pravoslávnych chrámoch na území Ruskej federácie sa v sobotu 28. júla napoludnie rozoznejú zvony pri príležitosti 1030. výročia Dňa krstu Rusi. Tradícia zvonenia zvonov na deň, ktorý podľa gregoriánskeho kalendára pripadá na 28. júla, sa ujala nielen v Rusku, ale aj niektorých ďalších štátoch, napríklad v Bielorusku či Moldavsku. Tento rok sa prvýkrát v novodobých dejinách Ruska slávnostná bohoslužba uskutoční na Chrámovom námestí v moskovskom Kremli pod otvoreným nebom a nie v jednom z kremeľských chrámov.Sviatočné liturgie sa budú konať vo všetkých chrámoch Ruskej pravoslávnej cirkvi, informoval Alexandr Volkov, tlačový tajomník patriarchu moskovského a celej Rusi Kirilla.Volkov dodal, že s patriarchom Kirillom bude slúžiť slávnostnú liturgiu hlava alexandrijského pravoslávneho patriarchátu Teodor II. Na oslavách v hlavnom meste Ruska očakávajú aj predstaviteľov desiatich miestnych pravoslávnych cirkví.Ruská pravoslávna cirkev význam krstu Rusi zdôraznila citátom samotného kniežaťa Vladimíra:Tradične sa v Deň krstu Rusi pre pravoslávnych veriacich a širšiu verejnosť popri duchovnom programe organizujú aj festivaly, hudobné vystúpenia, prehliadky ľudových remesiel z rôznych ruských regiónov či ukážky tradičných ruských jedál a nápojov.Knieža Vladimír prijal krst v roku 988 v Chersone. V tomto dnes ukrajinskom meste sa kresťanským obradom oženil so sestrou byzantských panovníkov Annou a po sobáši sa vrátil do Kyjeva. Vladimír nariadil odstrániť všetky pohanské chrámy a začal na kresťanstvo obracať najskôr svoje deti a príbuzných, potom ostatných Kyjevčanov. Následne kresťanstvo prijímali aj v ďalším mestách Kyjevskej Rusi, i keď nie všade to šlo hladko.Prvýkrát sa na oficiálnej úrovni krst Rusi 28. júla slávil v roku 1888. V celej krajine sa vtedy konali slávnostné bohoslužby, krížové cesty ale aj ľudové veselice. Dátum 28. júla (podľa juliánskeho kalendára 15. júla) nezostal v zabudnutí ani o sto rokov neskôr, v čase Sovietskeho zväzu a oficiálneho ateizmu. Hoci sa veľké oslavy neorganizovali, k tomu jubileu sa uskutočnili vedecké konferencie a občianske podujatia. Krátko pred sviatkom vtedy pravoslávnej cirkvi vrátili niektoré kláštory.O 20 rokov neskôr, v roku 2008, sa patriarcha moskovský a celej Rusi Alexej II. obrátil na vedúcich predstaviteľov Ruska, Bieloruska a Ukrajiny s návrhom, aby tento deň uznali oficiálne aj na štátnej úrovni.Obyvatelia Ruskej federácie 28. júla 2010 prvýkrát slávili Deň krstu Rusi ako pamätný deň krajiny.O tom, že Deň krstu Rusi sa stane novým pamätným dňom v ruskom kalendári sviatkov, rozhodli poslanci Štátnej dumy 21. mája 2010 a členovia Rady federácie 26. mája schválením novely Zákona o dňoch vojenskej slávy a pamätných dňoch Ruska. Zákon podpísal prezident Dmitrij Medvedev 1. júna 2010.Na Ukrajine je 28. júl štátnym sviatkom od roku 2008, nesie názov Deň krstu Kyjevskej Rusi-Ukrajiny.