Ratingové agentúry potvrdili Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júla (TASR) – Ratingové agentúry Standard & Poor's a Fitch Ratings v piatok potvrdili Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom. Ministerstvo financií (MF) SR uviedlo, že potvrdenie ratingu je výsledkom dlhodobého a rýchleho hospodárskeho rastu, stability bankového sektora ako aj zdravej fiškálnej politiky.Hospodársky rast krajiny sa blíži k 4 % v roku 2018 a rovnako by mal dosiahnuť túto úroveň aj v roku 2019. Za hnací motor slovenskej ekonomiky považujú agentúry vysokú spotrebu domácností, investície z eurofondov, nárast objemu čistého exportu a najmä nové zahraničné investície v automobilovom priemysle. Vďaka silnému hospodárskemu rastu a postupnej fiškálnej konsolidácii by mal verejný dlh Slovenska v roku 2020 klesať pod 45% hrubého domáceho produktu (HDP).Agentúry pozitívne hodnotia stabilitu bankového sektora a prijaté opatrenia na znižovanie zadlženosti domácností, ako aj stabilné verejné financie, ktoré prosperujú vďaka vyšším daňovým príjmom v dôsledku historicky nízkej nezamestnanosti.uviedol tlačový odbor rezortu financií.Ratingové agentúry pravidelne raz ročne navštevujú Slovensko s cieľom dôkladne zhodnotiť úverovú spoľahlivosť krajiny. Na základe stretnutí a relevantných poskytnutých informácií udeľujú rating, ktorý má podľa MF SR priamy vplyv na konanie investorov, dlžníkov, emitentov a jednotlivých vlád.