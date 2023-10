Ruská propaganda plánuje presunúť pozornosť na Afriku a Áziu aj „spriatelené“ krajiny v Európe

Rozhlasové stanice

12.10.2023 (SITA.sk) - Ruská propagandistická tlačová agentúra Sputnik plánuje „presunúť pozornosť“ na Afriku a Áziu, ako aj na niektoré „spriatelené“ krajiny v Európe. Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na The Insider, tvrdia to zdroje z prostredia Sputnika.„Redakcie Sputnika vo východnej a západnej časti Európy zatvorili, s výnimkou Rakúska, Nemecka a Švajčiarska. Ale toto sú rozhlasové stanice a neexistujú žiadne samostatné webové stránky, ktoré by ich sprevádzali. Ďalšia redakcia v poradí čakajúca na zatvorenie je v Gruzínsku. Sputnik v Arménsku možno v blízkej budúcnosti zatvoria, ale zatiaľ fungujú normálne,“ povedal nemenovaný zdroj.Ten taktiež uviedol, že niektorým zamestnancom bola ponúknutá možnosť zmeniť pobočky alebo pracovať na iných projektoch, ktoré riadi Russia Today vlastnica Sputnik.Podľa zdrojov existuje veľa dôvodov na zatvorenie dcérskych spoločností agentúry, od vyslovene finančných dôvodov, keďže majetok a účty sú zmrazené a nie je možné vyplácať mzdy, až po technické dôvody. Okrem toho sú problémy so zamestnancami, pretože mnohí novinári, napríklad v Kazachstane a Kirgizsku, odmietajú „slúžiť ruskej propagandistickej mašinérii v jej boji proti Ukrajine“.Z tohto dôvodu musí Russia Today presmerovať svoje zdroje a zamerať sa na krajiny v Afrike a Ázii, ako aj na ďalšie, ktoré sú považované za priateľské, ako napríklad Srbsko.Jeden zo zdrojov potvrdil, že Russia Today čoskoro prebuduje svoje televízne centrum a redakciu spravodajstva v Moskve na vysielanie v srbskom jazyku. Rádio Sputnik začalo 2. októbra vysielať v Libanone v arabčine, pričom vysiela na frekvencii, ktorú predtým používala arabská služba BBC Radio. Sputnik tiež rozširuje svoje vysielanie v rámci Ruska a na okupovaných územiach Ukrajiny.