Kto bude novým ministrom kultúry? Taraba nie, umelci sa búria a vznikla aj petícia

Progresívno-liberálna kaviareň

Vytvorená petícia

12.10.2023 (SITA.sk) - Poslanec Tomáš Taraba (SNS) nebude ministrom kultúry. Uviedol to v statuse na sociálnej sieti.Vo viacerých médiách sa totiž objavili informácie, že Taraba, ktorý bol zvolený za poslanca na kandidátke Slovenskej národnej strany (SNS) , by mohol byť ministrom kultúry v novej vláde Smer-SD Hlas-SD a SNS.Ako v statuse Taraba doplnil, napriek tomu, že novým ministrom kultúry nebude, urobí všetko pre to, aby boli prijaté také zmeny zákonov, aby sa kultúra vrátila Slovákom.„Myslím si, že dnes už každý chápe, že nastal čas progresívno-liberálnu kaviareň v kultúre odstaviť od peňazí a presmerovať ich na opravu hradov a zámkov, opravu historických pamiatok, podporovať opätovné vydávanie slovenskej klasickej literatúry, ktorú si nemáte kde ani kúpiť,“ uviedol Taraba s tým, že treba podporovať umelecké zbory v obciach či umelecké školy pre rozvoj detských talentov.Financie musia podľa neho ísť tým, čo kultúru tvoria nezištne, roky sa jej venujú a nikdy ani cent od nikoho nevideli.„Financovať marketingových aktivistov Progresívneho Slovenska za to, že potom oni nahrajú volebný spot, za kultúru nepovažujem," uzavrel Taraba.Umelci na základe medializovaných informácií vyjadrili svoj nesúhlas s tým, aby bol Taraba menovaný za ministra kultúry novej vlády. Vytvorili proti jeho menovaniu aj petíciu. Signátari petície rešpektujú výsledok demokratických volieb, ako aj právo víťazov zložiť novú vládu.„V žiadnom prípade však nesúhlasíme s tým, aby rezort kultúry viedol človek, ktorý sa len pred pár rokmi dostal do parlamentu na kandidátke fašistickej Ľudovej strany Naše Slovensko ," uviedli umelci s tým, že nedostatok profesijných skúseností v oblasti kultúry, no najmä verejné pôsobenie Tarabu ako radikálno-nacionalistického politika, ho diskvalifikuje ako reprezentanta odvetvia kultúry, ktoré má reprezentovať rozmanitosť, toleranciu a prezentuje demokratické hodnoty.Umelci vyzvali predstaviteľov trojkoalície Smer-SD, Hlas-SD a SNS, aby prehodnotili tento výber a na post ministra kultúry dosadili osobnosť, ktorá „požíva prirodzenú vážnosť a rešpekt v oblasti kultúry na Slovensku a nevyvoláva kontroverzné reakcie v spoločnosti".Signatári petície vyzývajú aj prezidentku Zuzanu Čaputovú , aby Tarabu za ministra nevymenovala.