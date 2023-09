Ruská protivzdušná obrana zneškodnila drony nad Moskvou a Rostovom, tvrdia predstavitelia

Ruskí predstavitelia hlásia v ostatnom období útoky ukrajinských dronov na ruskom území takmer každý deň.



Ruskí predstavitelia hlásia v ostatnom období útoky ukrajinských dronov na ruskom území takmer každý deň. Kyjev sa zjavne usiluje oslabiť ruskú domácu podporu pre vojnu na Ukrajine.

7.9.2023 (SITA.sk) - Ruská protivzdušná obrana zneškodnila drony nad Moskvou a mestom Rostov nad Donom . Uviedli to ruskí predstavitelia, na ktorých sa odvoláva spravodajský portál CNN.Gubernátor Rostovskej oblasti Vasilij Golubev na platforme Telegram napísal, že po tom, ako jeden dron dopadol do centra Rostova a ďalší do západného predmestia, utrpela jedna osoba zranenia a niekoľko áut zostalo poškodených.Starosta Moskvy Sergej Sobianin zas uviedol, že protivzdušná obrana zmarila útok dronom v Ramenskom okrese pri metropole. Incident si podľa neho nevyžiadal škody ani obete.Ukrajina to bezprostredne nekomentovala.