Ukrajina dostane od USA muníciu s ochudobneným uránom, v balíku pomoci za miliardu dolárov sú však aj iné zbrane

Munícia s ochudobneným uránom

Peniaze pôjdu aj na iné účely

7.9.2023 (SITA.sk) - Americký minister zahraničia Antony Blinken oznámil nový balík pomoci Ukrajine v hodnote jednej miliardy dolárov. Nová americká pomoc zahŕňa vojenskú, humanitárnu a rozpočtovú podporu.Blinknen sa na tlačovej konferencii s jeho ukrajinským náprotivkom Dmytrom Kulebom v Kyjeve vyjadril, že pokrok ukrajinskej protiofenzívy sa v uplynulých týždňoch zrýchlil a daná pomoc má pomôcť udržať jej intenzitu. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Balík zahŕňa doplnenie zbraní Ukrajincom, ktoré USA poskytli krajine v minulosti, vrátane komponentov systémov protivzdušnej obrany, riadených viacnásobných odpaľovacích raketových systémov pre HIMARS , munície a komunikačných systémov, ktoré budú pochádzať zo zásob Pentagonu V balíku tiež bude po prvý raz podľa nemenovaného predstaviteľa, ktorý komunikoval so CNN, munícia s ochudobneným uránom. Túto kontroverznú, mierne rádioaktívnu, muníciu možno používať v tankoch Abrams americkej výroby, ktoré by mali doručiť na Ukrajinu na jeseň.Z hľadiska dlhodobej vojenskej podpory nový balík poskytuje vojenskú pomoc vo výške 100 miliónov dolárov prostredníctvom programu zahraničného vojenského financovania. Viac ako 200 miliónov dolárov poputuje na podporu transparentnosti a reforiem, čím sa posilní úsilie v oblasti boja proti korupcii, právneho štátu a sektora spravodlivosti.Humanitárna časť balíka zahŕňa 206 miliónov dolárov na kritickú podporu vrátane potravín, vody a prístrešia pre ľudí na Ukrajine a tých, ktorí boli nútení utiecť do susedných krajín, a viac ako 90 miliónov dolárov na odmínovanie.(1 EUR = 1,0745 USD)