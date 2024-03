Ruská raketa v Odese explodovala len 500 metrov od Zelenského a Mitsotakisa, vplyv výbuchu cítili na vlastnej koži

Nebezpečenstvo návštev

Zažiť vojnu na vlastnej koži

7.3.2024 (SITA.sk) - Raketa, ktorú ruské sily v stredu vypálili na Odesu, explodovala len 500 metrov od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa , ktorý bol akurát v tom čase na návšteve spomenutého ukrajinského mesta na pobreží Čierneho mora. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.Podľa tohto zdroja Zelenského a Mitsotakisov konvoj pocítil vplyv výbuchu, pričom delegácia mohla vidieť „hríbový oblak" dymu. CNN poznamenala, že Zelenskyj často podniká riskantné cesty na frontovú líniu a počas viac ako dvoch rokov totálnej vojny s Ruskom privítal na Ukrajine desiatky svetových lídrov.Stredajší útok patril k tým, pri ktorých hrozilo Zelenskému veľké nebezpečenstvo. Bol navyše v spoločnosti Mitsotakisa, lídra členského štátu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), čo podčiarkuje nebezpečenstvo takýchto návštev a „potenciálne globálne dôsledky konfliktu".Mitsotakis povedal, že k výbuchu došlo blízko nich. „Prezident Zelenskyj a jeho tím nám ukázali a vysvetlili dôležitosť prístavu a čo sa robí na obnovenie a posilnenie ukrajinskej námornej cesty a ako bola poškodená počas útokov. Na samom konci sme počuli varovanie pred náletom a výbuchy, ktoré sa vyskytli veľmi blízko nás. Nemali sme čas dostať sa na chránené miesto a bol to veľmi silný zážitok," poznamenal grécky premiér.„Myslím si, že toto je ďalší dôvod, prečo by všetci európski lídri mali prísť na Ukrajinu, aby zažili vojnu na vlastnej koži," dodal Mitsotakis.„Vidíte, s kým máme do činenia. Je im (Rusom) jedno, kam udrú. Viem, že dnes boli obete na životoch, ešte nepoznám všetky podrobnosti, ale viem, že tam sú ľudia, ktorí boli zabití a zranení," povedal Zelenskyj a zopakoval, že Ukrajina potrebuje viac systémov protivzdušnej obrany.Hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk neskôr pre ukrajinské médiá povedal, že pri útoku zahynulo päť ľudí.