Rúška sa budú v interiéroch nosiť aj naďalej, v niektorých prípadoch však bude potrebný respirátor

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéroch bude aj naďalej povinné. Respirátor bude povinný v červenom, bordovom a čiernom stupni ohrozenia, v okresoch v zelenej a oranžovej fáze bude stačiť rúško, šál alebo šatka.Vyplýva to z vyhlášky k prekrytiu horných dýchacích ciest z dielne Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorá bude v platnosti od pondelka 16. augusta. V tlačovej správe o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.V exteriéroch bude prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom alebo rúškom povinné len v okresoch v druhom či treťom stupni ohrozenia, teda v bordových a čiernych.„V exteriéroch okresov v prvom stupni ohrozenia (červená), ostražitosť (oranžová) alebo monitoring (zelená) bude prekrytie horných dýchacích ciest povinné iba pri hromadných podujatiach,“ uvádza vyhláška.ÚVZ SR dodáva, že prekryté horné dýchacie cesty nebudú musieť mať pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra a so stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia.„Výnimku budú tiež mať učitelia žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie,“ uvádzajú hygienici. Ostatné ustanovenia vyhlášky o prekrytí horných dýchacích ciest sa nemenia.