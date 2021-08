Slováci budú plne zaočkovaní aj po 12 mesiacoch, hygienici menia aj nariadenia pre nemocnice

Výnimka pre kňazov

Menia sa aj podmienky karantény

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Človek sa bude považovať za plne zaočkovaného aj po uplynutí 12 mesiacov od vakcinácie. V definícii plne zaočkovanej osoby už totiž nebude určená horná hranica trvania očkovania, ktorá bola doteraz stanovená na 12 mesiacov.Návštevy na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení budú zakázané počas trvania pandémie, regionálne úrady verejného zdravotníctva (ÚVZ) však môžu nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.Vyplýva to z nových vyhlášok, o ktorých informoval Marek Eliáš z Odboru komunikácie ÚVZ SR. Ako uviedol, vyhlášky sa upravujú tak, aby odrážali nový COVID automat. Účinnosť nadobudnú v pondelok 16. augusta.Výnimky zo zákazu návštev v zdravotníckych zariadeniach počas trvania pandémie budú mať, tak ako doteraz, kňazi podávajúci sviatosť pomazania chorým a umierajúcim. Navštevovať bude možné aj osoby v paliatívnej starostlivosti, ťažko choré a umierajúce.Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré sú plne zaočkované, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19.V prípade PCR alebo LAMP nesmie byt test starší ako 72 hodín od odberu. V prípade antigénového testu je jeho maximálna platnosť stanovená na 24 hodín od odberu. Potvrdenie o zaočkovanosti či prekonaní ochorenia COVID-19 je možné nahradiť aj digitálnym COVID preukazom EÚ.Od pondelka bude platiť aj nová vyhláška k izolácii pozitívnych osôb. Osoba, ktorá bola pozitívne testovaná, bude s tým musieť oboznámiť všetkých ľudí, s ktorými prišla do kontaktu počas dvoch dní pred odberom vzorky.Po novom však, ak má osoba klinické príznaky ochorenia COVID-19, oboznamovať bude ľudí, s ktorými prišla do kontaktu dva dni pred objavením sa prvých príznakov. Rovnaká možnosť pribudla aj v prípade nariadenia karantény osobám, ktoré prišli do kontaktu s pozitívne testovanou osobou.