Ruská stíhačka sa nad Čiernym morom zrazila s americkým dronom, už informovali aj Bidena

Vzdušný priestor

Nedostatok kompetencie

14.3.2023 (SITA.sk) - Nad Čiernym morom sa zrazila ruská stíhačka s americkým dronom. Informovalo o tom európske velenie americkej armády s tým, že stíhačka zasiahla vrtuľu bezpilotného lietadla a to sa napokon zrútilo do medzinárodných vôd.Velenie vo vyhlásení uviedlo, že dve ruské stíhačky Su-27 „predviedli nebezpečné a neprofesionálne zachytenie“ amerického bezpilotného lietadla MQ-9, ktoré operovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom.Jedna stíhačka potom zasiahla vrtuľu dronu a americké sily ho museli zvrhnúť do medzinárodných vôd. Stíhačky pred zrážkou tiež podľa velenia pred dronom vypúšťali palivo „bezohľadným, ekologicky nevhodným a neprofesionálnym spôsobom“.„Tento incident okrem toho, že je nebezpečný a neprofesionálny, preukazuje nedostatok kompetencie," dodali americké sily.Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že prezidenta Joea Bidena o incidente informovali.Moskva sa zatiaľ nevyjadrila. Opakovane však tvrdí, že je znepokojená letmi amerických tajných služieb v blízkosti Krymského polostrova, ktorý Rusko v roku 2014 ilegálne anektovalo od Ukrajiny.