Ruská väzenská služba vystríha opozičného lídra Navaľného pred návratom do krajiny

Sprenevera a pranie peňazí

Navaľnyj skolaboval počas letu

Odborníci poukázali na novičok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ruská federálna väzenská služba vo štvrtok vyhlásila, že najväčší kritik Kremľa Alexej Navaľnyj v prípade príchodu z Nemecka čelí okamžitému uväzneniu.Opozičný politik, ktorý sa momentálne nachádza v Nemecku, kde sa zotavuje po augustovej otrave nervovoparalytickou látkou typu novičok, avizoval nedeľňajší návrat domov, pričom obvinil prezidenta Vladimira Putina , že sa ho hrozbou zatknutia snaží odradiť.Spomenutý orgán pred niekoľkými dňami požiadal moskovský súd o umiestnenie Navaľného do výkonu trestu na 3,5 roka pre porušenie pravidiel podmienečného trestu.Federálna väzenská služba minulý mesiac požiadala Navaľného, aby sa v súlade s pravidlami podmienečného trestu prihlásil, a varovala ho, že ak sa nedostaví, bude čeliť väzeniu.Navaľného odsúdili v roku 2014 za spreneveru a pranie špinavých peňazí. Ten to však odmieta a tvrdí, že proces bol politicky motivovaný.Bráni sa tiež tým, že Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o nezákonnosti odsúdenia a jeho podmienečný trest sa skončil 30. decembra.Na prelome rokov ruské úrady vzniesli voči Navaľnému nové obvinenia z podvodov týkajúcich sa údajného nesprávneho zaobchádzania so súkromnými darmi vo výške asi 5 miliónov dolárov jeho protikorupčnej nadácii a iným organizáciám.Navaľnyj skolaboval 20. augusta počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy.Po núdzovom pristátí lietadla ho umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti v meste Omsk, odkiaľ ho o dva dni previezli do Berlína.Odborníci z Nemecka, Francúzska, Švédska a Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) otravu pripísali nervovoparalytickej látke typu novičok sovietskej výroby.Kremeľ vytrvalo odmieta účasť na otrávení Navaľného, keďže ruské laboratóriá údajne nenašli žiadne známky otravy.Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov dokonca vyslovil obvinenie, že Navaľného mohli otráviť až v Nemecku alebo počas letu z Ruska do Berlína.