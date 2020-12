Ruské a čínske bombardéry spoločne hliadkovali v západnej časti Tichého oceánu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.12.2020 - Ruské a čínske bombardéry sa v utorok v rámci posilňovania vojenských väzieb medzi Moskvou a Pekingom zúčastnili na spoločnej hliadkovacej misii v západnej časti Tichého oceána.Ruská armáda informovala, že do akcie nad Japonským a Východočínskym morom boli zapojené jej dva strategické bombardéry Tu-95 a štyri čínske bombardéry H-6K.Ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení uviedlo, že zámerom spoločnej misie bolo rozvíjanie a prehlbovanie rusko-čínskeho partnerstva a hliadkový let nebol namierený proti žiadnej inej krajine.Podobná hliadkovacia misia Ruska a Číny sa v rovnakej oblasti uskutočnila aj minulý rok v júli.Rusko sa snaží rozvíjať užšie väzby s Čínou, keďže jeho vzťahy so Západom ochladli v súvislosti s anexiou Krymu na Ukrajine, obvineniami zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a ďalšími spornými otázkami.