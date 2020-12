Krajčí: Nová mutácia koronavírusu je už pravdepodobne aj na Slovensku

Nová mutácia koronavírusu, ktorá sa potvrdila vo Veľkej Británii, je už pravdepodobne aj na Slovensku, uviedol na sociálnej sieti minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Odborníci ministerstva a Úradu verejného zdravotníctva SR momentálne podľa Krajčího hľadajú najrýchlejšie riešenie na skríning pozitívne testovaných na Slovensku aj na nový variant vírusu. Zároveň sa realizuje zvýšený monitoring všetkých cestujúcich z Veľkej Británie, zameraný na dodržiavanie karantény a následného testovania na území SR.





"Aj vzhľadom na nemalú časť našich obyvateľov, ktorí pendlujú medzi Anglickom a Slovenskom, je pravdepodobné, že nová mutácia koronavírusu už na Slovensku je prítomná," skonštatoval minister s tým, že aj tvar našej krivky je veľmi podobný ako krivka v postihnutých častiach Anglicka. Potvrdzovať by to mohlo aj vysoké premorenie niektorých marginalizovaných komunít."Na Slovensku všetky významné laboratóriá na vyšetrovanie PCR vzoriek zatiaľ spoľahlivo detekujú aj nový infekčnejší variant koronavírusu," ubezpečil Krajčí. Nový typ sa dá podľa neho dobre zachytiť aj antigénovým testom. Ako však dodal, vzhľadom na vysoké reprodukčné číslo nového variantu koronavírusu bude boj s ním o 40 percent ťažší ako s pôvodným typom. Priebeh ochorenia u nového variantu je podľa ministra oproti pôvodnému typu bez podstatných zmien. Zdôraznil, že záchranou pred totálnym premorením populácie, ktoré bude sprevádzať kolaps nášho zdravotného systému, je najmä očkovanie.Vzhľadom na situáciu minister opäť vyzval občanov na striktné dodržiavanie zákazu vychádzania a prijatých opatrení. Základom je podľa neho nedostať sa do úzkeho kontaktu s ľuďmi mimo svojej domácnosti. "Od zodpovednosti ľudí bude záležať účinnosť súčasného lockdownu, ktorý je, čo sa týka reštrikčnosti, jedným z najmäkších v Európe. Vláda vložila veľkú dôveru do ľudí," skonštatoval.