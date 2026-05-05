05. mája 2026

Ruské bomby zabili v Kramatorsku najmenej piatich ľudí


Letecké bomby zasiahli centrum mesta ležiaceho neďaleko frontu, počet obetí môže ešte narásť.



5.5.2026 (SITA.sk) - Letecké bomby zasiahli centrum mesta ležiaceho neďaleko frontu, počet obetí môže ešte narásť.

Ruský útok na centrum mesta Kramatorsk na východe Ukrajiny si v utorok vyžiadal najmenej päť obetí na životoch.


Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého útok zasiahol obytnú zónu v poslednom veľkom meste v Doneckej oblasti, ktoré zostáva pod kontrolou Kyjeva.



Útok na civilistov


Miestne úrady informovali, že ruské sily zhodili na mesto viacero leteckých bômb. „Na mieste ruského leteckého útoku prebieha v Kramatorsku v Doneckej oblasti záchranná operácia. Útok zasiahol priamo centrum mesta a mieril na civilistov,“ uviedol Zelenskyj.


Podľa jeho slov bolo najmenej päť ľudí zabitých a ďalších päť zranených, pričom počet obetí môže ešte stúpnuť.



Kľúčové mesto


Kramatorsk sa nachádza v blízkosti frontovej línie a patrí medzi kľúčové mestá pod kontrolou Ukrajiny v tejto oblasti.


Gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin spresnil, že ruské sily použili tri vysoko účinné letecké bomby. „Rusi zhodili tri vysoko účinné letecké bomby na centrum Kramatorska,“ uviedol.


Podľa oblastných úradov sa rozsah škôd stále zisťuje, pričom záchranári pokračujú v pátraní po ďalších obetiach pod troskami.




Zdroj: SITA.sk - Ruské bomby zabili v Kramatorsku najmenej piatich ľudí

