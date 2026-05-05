Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 5.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lesana, Lesia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

05. mája 2026

Drony podozrivé z narušenia fínskeho vzdušného priestoru boli pravdepodobne ukrajinské


Tagy: Fínsky premiér narušenie vzdušného priestoru Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinské drony Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Stroje smerovali do Ruska, fínska vláda zdôrazňuje podporu Kyjevu, no porušenie označila za neprijateľné. Dva



Zdieľať
armenia_europe_summit__2774 676x451 5.5.2026 (SITA.sk) - Stroje smerovali do Ruska, fínska vláda zdôrazňuje podporu Kyjevu, no porušenie označila za neprijateľné.

Dva drony, ktoré cez víkend pravdepodobne narušili fínsky vzdušný priestor, zrejme pochádzali z Ukrajiny, uviedla v utorok fínska pohraničná stráž.


Stroje vstúpili do priestoru Fínska z juhu a pokračovali severovýchodným smerom do Ruska, pričom ich konečné miesto dopadu nie je známe.



Závažné ohrozenie


Incident sa odohral vo východnej časti Fínskeho zálivu, neďaleko hraníc s Ruskom. Fínske úrady prípad vyšetrujú ako závažné ohrozenie verejnej bezpečnosti.


Ide o ďalší podobný incident po tom, čo na prelome marca a apríla dopadli na území krajiny štyri ukrajinské drony.



Je to neprijateľné


Fínsky premiér Petteri Orpo uviedol, že situáciu riešil aj s ukrajinským prezidentom počas rokovaní v Arménsku.


„Upozornil som, že Fínsko podporuje Ukrajinu a chápe jej obranu. Je však neprijateľné, aby bol narušovaný fínsky vzdušný priestor,“ povedal.



Ponuka spolupráce


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň ponúkol Helsinkám spoluprácu v oblasti bezpilotných technológií.


„Ukrajina je pripravená zdieľať svoje skúsenosti a podporiť tých, ktorí nás od začiatku invázie podporujú,“ uviedol na sociálnej sieti.



Ruské rušenie


Rusko medzitým oznámilo, že jeho protivzdušná obrana zachytila stovky ukrajinských dronov nad viacerými regiónmi vrátane oblastí blízko Petrohradu.


Fínsko už v minulosti prijalo ospravedlnenie Kyjeva za podobné incidenty, ktoré boli pripisované odchýlkam spôsobeným ruským rušením.




Zdroj: SITA.sk - Drony podozrivé z narušenia fínskeho vzdušného priestoru boli pravdepodobne ukrajinské © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fínsky premiér narušenie vzdušného priestoru Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinské drony Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruské bomby zabili v Kramatorsku najmenej piatich ľudí
<< predchádzajúci článok
Američania zabili dvoch ľudí pri zásahu proti lodi v Karibiku

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 