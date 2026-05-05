Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Drony podozrivé z narušenia fínskeho vzdušného priestoru boli pravdepodobne ukrajinské
Stroje smerovali do Ruska, fínska vláda zdôrazňuje podporu Kyjevu, no porušenie označila za neprijateľné. Dva
Dva drony, ktoré cez víkend pravdepodobne narušili fínsky vzdušný priestor, zrejme pochádzali z Ukrajiny, uviedla v utorok fínska pohraničná stráž.
Stroje vstúpili do priestoru Fínska z juhu a pokračovali severovýchodným smerom do Ruska, pričom ich konečné miesto dopadu nie je známe.
Závažné ohrozenie
Incident sa odohral vo východnej časti Fínskeho zálivu, neďaleko hraníc s Ruskom. Fínske úrady prípad vyšetrujú ako závažné ohrozenie verejnej bezpečnosti.
Ide o ďalší podobný incident po tom, čo na prelome marca a apríla dopadli na území krajiny štyri ukrajinské drony.
Je to neprijateľné
Fínsky premiér Petteri Orpo uviedol, že situáciu riešil aj s ukrajinským prezidentom počas rokovaní v Arménsku.
„Upozornil som, že Fínsko podporuje Ukrajinu a chápe jej obranu. Je však neprijateľné, aby bol narušovaný fínsky vzdušný priestor,“ povedal.
Ponuka spolupráce
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň ponúkol Helsinkám spoluprácu v oblasti bezpilotných technológií.
„Ukrajina je pripravená zdieľať svoje skúsenosti a podporiť tých, ktorí nás od začiatku invázie podporujú,“ uviedol na sociálnej sieti.
Ruské rušenie
Rusko medzitým oznámilo, že jeho protivzdušná obrana zachytila stovky ukrajinských dronov nad viacerými regiónmi vrátane oblastí blízko Petrohradu.
Fínsko už v minulosti prijalo ospravedlnenie Kyjeva za podobné incidenty, ktoré boli pripisované odchýlkam spôsobeným ruským rušením.
Zdroj: SITA.sk - Drony podozrivé z narušenia fínskeho vzdušného priestoru boli pravdepodobne ukrajinské © SITA Všetky práva vyhradené.
