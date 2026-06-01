 Meniny má Žaneta
01. júna 2026

Ruské drony zabili na Ukrajine jedného človeka a zranili desiatky ďalších


1.6.2026 (SITA.sk) - Moskva pokračuje v nočných útokoch na ukrajinské mestá v čase stagnujúcich mierových rokovaní.

Ruské dronové útoky zabili jedného človeka a zranili najmenej dve desiatky ďalších v mestách naprieč Ukrajinou.


Oznámili to v pondelok miestne úrady, zatiaľ čo Kyjev a Moskva pokračujú vo vzájomných útokoch na veľké vzdialenosti a mierové rokovania zostávajú bez výrazného posunu.



Takmer 300 dronov


Jeden človek zahynul v juhoukrajinskom meste Cherson. V meste Černihiv na severe krajiny utrpelo zranenia osem ľudí a bez elektriny zostalo približne 10-tisíc obyvateľov.


Ukrajinské záchranné služby zverejnili zábery hasičov bojujúcich s rozsiahlym požiarom, ktorý vypukol po nočnom útoku v Černihive.


Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko počas útoku vyslalo 265 bojových dronov. Protivzdušná obrana podľa Kyjeva zničila 228 bezpilotných lietadiel.



Odesa a Charkov


Ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia pri útokoch na čiernomorské prístavné mesto Odesa, štyria v Charkove a jeden v Záporoží. Najmenej dvaja ďalší ľudia boli zranení v Chersone.


Rusko podniká útoky na ukrajinské mestá takmer každú noc. Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila odvetné údery, ktoré sa zameriavajú najmä na ruskú energetickú infraštruktúru.



Krvavý konflikt


Ruská invázia na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022, sa stala najkrvavejším konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Vojna si vyžiadala státisíce obetí a milióny ľudí prinútila opustiť svoje domovy.




Zdroj: SITA.sk - Ruské drony zabili na Ukrajine jedného človeka a zranili desiatky ďalších © SITA Všetky práva vyhradené.

