|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žaneta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. júna 2026
Ruské drony zabili na Ukrajine jedného človeka a zranili desiatky ďalších
Moskva pokračuje v nočných útokoch na ukrajinské mestá v čase stagnujúcich mierových rokovaní. Ruské dronové útoky zabili jedného človeka a zranili najmenej dve ...
Zdieľať
Ruské dronové útoky zabili jedného človeka a zranili najmenej dve desiatky ďalších v mestách naprieč Ukrajinou.
Oznámili to v pondelok miestne úrady, zatiaľ čo Kyjev a Moskva pokračujú vo vzájomných útokoch na veľké vzdialenosti a mierové rokovania zostávajú bez výrazného posunu.
Takmer 300 dronov
Jeden človek zahynul v juhoukrajinskom meste Cherson. V meste Černihiv na severe krajiny utrpelo zranenia osem ľudí a bez elektriny zostalo približne 10-tisíc obyvateľov.
Ukrajinské záchranné služby zverejnili zábery hasičov bojujúcich s rozsiahlym požiarom, ktorý vypukol po nočnom útoku v Černihive.
Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko počas útoku vyslalo 265 bojových dronov. Protivzdušná obrana podľa Kyjeva zničila 228 bezpilotných lietadiel.
Odesa a Charkov
Ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia pri útokoch na čiernomorské prístavné mesto Odesa, štyria v Charkove a jeden v Záporoží. Najmenej dvaja ďalší ľudia boli zranení v Chersone.
Rusko podniká útoky na ukrajinské mestá takmer každú noc. Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila odvetné údery, ktoré sa zameriavajú najmä na ruskú energetickú infraštruktúru.
Krvavý konflikt
Ruská invázia na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022, sa stala najkrvavejším konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Vojna si vyžiadala státisíce obetí a milióny ľudí prinútila opustiť svoje domovy.
Zdroj: SITA.sk - Ruské drony zabili na Ukrajine jedného človeka a zranili desiatky ďalších © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Rastislav Remeta ostáva na čele bratislavskej krajskej prokuratúry
Kauza Fatima bude pokračovať na Okresnom súde Žilina, vytýčených je päť termínov pojednávania