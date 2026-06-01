|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žaneta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. júna 2026
Rastislav Remeta ostáva na čele bratislavskej krajskej prokuratúry
Remeta je na čele bratislavskej krajskej prokuratúry už od februára 2021. Generálny prokurátor Maroš Žilinka na základe výsledkov ...
Zdieľať
1.6.2026 (SITA.sk) - Remeta je na čele bratislavskej krajskej prokuratúry už od februára 2021.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka na základe výsledkov výberového konania a po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR vymenoval s účinnosťou od 1. júna Rastislava Remetu do funkcie krajského prokurátora v Bratislave. Informovala o tom Generálna prokuratúra SR. Remeta je na čele bratislavskej krajskej prokuratúry už od februára 2021.
Žilinka zároveň s účinnosťou od 10. júna vymenoval Juditu Gulbišovú do funkcie krajskej prokurátorky v Košiciach. Gulbišová košickej krajskej prokuratúre šéfuje od apríla 2021.
Zdroj: SITA.sk - Rastislav Remeta ostáva na čele bratislavskej krajskej prokuratúry © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka na základe výsledkov výberového konania a po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR vymenoval s účinnosťou od 1. júna Rastislava Remetu do funkcie krajského prokurátora v Bratislave. Informovala o tom Generálna prokuratúra SR. Remeta je na čele bratislavskej krajskej prokuratúry už od februára 2021.
Žilinka zároveň s účinnosťou od 10. júna vymenoval Juditu Gulbišovú do funkcie krajskej prokurátorky v Košiciach. Gulbišová košickej krajskej prokuratúre šéfuje od apríla 2021.
Zdroj: SITA.sk - Rastislav Remeta ostáva na čele bratislavskej krajskej prokuratúry © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Až 8 z 10 Slovákov počas leta griluje. Tesco ponúka až 140 BBQ produktov pre každého
Až 8 z 10 Slovákov počas leta griluje. Tesco ponúka až 140 BBQ produktov pre každého
<< predchádzajúci článok
Ruské drony zabili na Ukrajine jedného človeka a zranili desiatky ďalších
Ruské drony zabili na Ukrajine jedného človeka a zranili desiatky ďalších