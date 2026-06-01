 Z domova

01. júna 2026

Rastislav Remeta ostáva na čele bratislavskej krajskej prokuratúry


Tagy: bratislavský krajský prokurátor Generálny prokurátor SR

Remeta je na čele bratislavskej krajskej prokuratúry už od februára 2021. Generálny prokurátor Maroš Žilinka na základe výsledkov ...



1.6.2026 (SITA.sk) - Remeta je na čele bratislavskej krajskej prokuratúry už od februára 2021.


Generálny prokurátor Maroš Žilinka na základe výsledkov výberového konania a po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR vymenoval s účinnosťou od 1. júna Rastislava Remetu do funkcie krajského prokurátora v Bratislave. Informovala o tom Generálna prokuratúra SR. Remeta je na čele bratislavskej krajskej prokuratúry už od februára 2021.

Žilinka zároveň s účinnosťou od 10. júna vymenoval Juditu Gulbišovú do funkcie krajskej prokurátorky v Košiciach. Gulbišová košickej krajskej prokuratúre šéfuje od apríla 2021.


