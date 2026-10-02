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02. októbra 2026
Ruské drony zasiahli mosty v Kyjeve, doprava je výrazne obmedzená
Tagy: Civilné obete raketové útoky ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
Južný most cez Dneper je úplne uzavretý v oboch smeroch, Patonov most zostal prejazdný iba jedným smerom. Dopravu na jednom z hlavných kyjevských mostov v piatok úplne zastavili ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Južný most cez Dneper je úplne uzavretý v oboch smeroch, Patonov most zostal prejazdný iba jedným smerom.
Starosta Vitalij Kličko uviedol, že Južný most, ktorý spája východnú a západnú časť Kyjeva ponad Dneper, je „úplne uzavretý“ v oboch smeroch.
Patonov most severnejšie zostal otvorený iba v jednom smere. Úrady neinformovali, že by bol priamo zasiahnutý.
Ruské drony zasiahli vo štvrtok nosnú konštrukciu Južného mosta. Po útoku ho dočasne uzavreli, aby odborníci skontrolovali jeho statiku.
Neskôr ho opäť sprístupnili pre cestnú dopravu aj vlakom metra, vo štvrtok večer však Kličko oznámil ďalší zásah.
Ukrajinské úrady sa od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022 obávajú útokov na hlavné dopravné mosty v krajine.
Kyjev je v posledných mesiacoch čoraz častejšie terčom ruských dronových a raketových útokov, ktoré udržiavajú mesto takmer nepretržite v stave pohotovosti.
Záchranné zložky zároveň oznámili, že pri útoku na 25-poschodový bytový dom v Darnyckej štvrti zahynul jeden človek a najmenej dvaja ľudia utrpeli zranenia. Telo obete našli hasiči počas likvidácie požiaru, ktorý v budove vypukol po výbuchu.
Zdroj: SITA.sk - Ruské drony zasiahli mosty v Kyjeve, doprava je výrazne obmedzená © SITA Všetky práva vyhradené.
Dopravu na jednom z hlavných kyjevských mostov v piatok úplne zastavili a na ďalšom výrazne obmedzili po ruských dronových útokoch na ukrajinské hlavné mesto, oznámili miestne úrady.
Starosta Vitalij Kličko uviedol, že Južný most, ktorý spája východnú a západnú časť Kyjeva ponad Dneper, je „úplne uzavretý“ v oboch smeroch.
Patonov most severnejšie zostal otvorený iba v jednom smere. Úrady neinformovali, že by bol priamo zasiahnutý.
Sústredené útoky
Ruské drony zasiahli vo štvrtok nosnú konštrukciu Južného mosta. Po útoku ho dočasne uzavreli, aby odborníci skontrolovali jeho statiku.
Neskôr ho opäť sprístupnili pre cestnú dopravu aj vlakom metra, vo štvrtok večer však Kličko oznámil ďalší zásah.
Ukrajinské úrady sa od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022 obávajú útokov na hlavné dopravné mosty v krajine.
Ďalšie obete
Kyjev je v posledných mesiacoch čoraz častejšie terčom ruských dronových a raketových útokov, ktoré udržiavajú mesto takmer nepretržite v stave pohotovosti.
Záchranné zložky zároveň oznámili, že pri útoku na 25-poschodový bytový dom v Darnyckej štvrti zahynul jeden človek a najmenej dvaja ľudia utrpeli zranenia. Telo obete našli hasiči počas likvidácie požiaru, ktorý v budove vypukol po výbuchu.
Zdroj: SITA.sk - Ruské drony zasiahli mosty v Kyjeve, doprava je výrazne obmedzená © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Civilné obete raketové útoky ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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