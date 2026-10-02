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02. októbra 2026

Od tragédie na Zochovej uplynuli štyri roky. Polícia pri tejto príležitosti posilní kontroly


Tagy: Cestné kontroly Podchod na Zochovej ulici Policajné kontroly Tragická nehoda na zastávke Zochova v Bratislave

V Bratislave 2. októbra 2022 zišiel opitý vodič vo vysokej rýchlosti mimo vozovku na zastávku mestskej hromadnej dopravy Zochova. Policajti v piatok po celom Slovensku posilnia



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policia e1783776592695 676x436 2.10.2026 (SITA.sk) - V Bratislave 2. októbra 2022 zišiel opitý vodič vo vysokej rýchlosti mimo vozovku na zastávku mestskej hromadnej dopravy Zochova.


Policajti v piatok po celom Slovensku posilnia kontroly. Zamerajú sa pritom najmä na alkohol a bezpečnosť na cestách. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru. Ako priblížilo, polícia si v piatok pripomína štvrté výročie tragickej dopravnej nehody na Staromestskej ulici v Bratislave, v blízkosti zastávky Zochova. Nehoda si vyžiadala päť obetí.

Pri tejto príležitosti výročia tragickej udalosti sa v piatok od 12:00 do 20:00 na celom území Slovenska uskutoční osobitná kontrola. Policajti budú kontrolovať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a požitie alkoholu či iných návykových látok vodičmi. Zamerajú sa aj na ďalšie porušenia pravidiel, ktoré sú častou príčinou dopravných nehôd s následkami na zdraví či na živote.

„Alkohol a iné návykové látky za volantom predstavujú vážne riziko pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Rovnako nebezpečné môže byť aj nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky či nezodpovedné správanie sa vodičov,“ zdôraznili policajti.

Fotogaléria k článku: Auto narazilo do ľudí na zastávke Zochova v Bratislave (fotografie)



V Bratislave 2. októbra 2022 zišiel opitý vodič vo vysokej rýchlosti mimo vozovku na zastávku mestskej hromadnej dopravy Zochova. Na zastávke sa v tom čase nachádzalo približne 40 osôb. Opitý vodič s autom narazil priamo do nich. Na mieste zahynuli štyri osoby, traja ľudia boli v kritickom stave prevezení do nemocníc, ďalší traja utrpeli zranenia vyžadujúce si ich ošetrenie v nemocniciach. Následne pribudla ďalšia obeť, bolo ňou 21-ročné dievča. U vodiča po nehode zistili 1,7 až 2 promile alkoholu v krvi.




Zdroj: SITA.sk - Od tragédie na Zochovej uplynuli štyri roky. Polícia pri tejto príležitosti posilní kontroly © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestné kontroly Podchod na Zochovej ulici Policajné kontroly Tragická nehoda na zastávke Zochova v Bratislave
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